А чем выгода использования топливных карт для владельцев бизнеса
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А чем выгода использования топливных карт для владельцев бизнеса

11 мая 2022

Топливные карты в современном виде существуют уже более 20 лет, и показали свою эффективность в безналичных расчетах предприятий за топливо. Они хорошо регламентируются, с ними легко контролировать потребление топлива по предприятию и вести его бухгалтерский учет. Более подробную информацию поможет узнать эта статья о топливных картах.

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Система расчета за топливо картами

Система дает возможность предоставить персональные карты всем водителям, при этом вести управление получением топлива и расчетами централизовано в личном кабинете системного сайта по следующим параметрам:

  • Определение ближайших к автомобилю АЗС, работающих в системе, и текущих цен на топливо по его видам.
  • Видеть объемы, суммы и цены всех отдельных заправок по всем автомобилям.
  • Место и время заправок.
  • Вести суммарно учет по каждому автомобилю в сутки или в указанный период. Такой учет ведется по всему парку автомобилей, в том числе с нарастающим итогом.
  • Устанавливать лимиты на объемы заправок каждому автомобилю на сутки, неделю, месяц.
  • Вести полностью автоматизированную бухгалтерскую отчетность по потреблению топлива в электронном виде, без бумажных форм.

Пользование системами топливных карт позволяет вовремя узнавать и пользоваться акциями, скидками и бонусами.

Среди бонусов – отсрочки платежей и кредиты по топливу на выбранный период, автоматические вычеты по НДС.

Выгодные преимущества расчетов по топливным картам

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  • Наглядность учета, легкость управления, простота настроек кабинета. Мгновенный контроль и регулирование. Удобная проверка балансов по отдельным картам.
  • Регулярные акции, бонусы и скидки.
  • Быстрый выпуск дополнительных карт.
  • Полностью автоматизированный учет, контроль и отчетность.
  • Работа в электронном виде, отсутствие бумажных форм.
  • Все отдельные линии учета и потребления формируются в общие счета оплаты предприятия по отчетным периодам.
  • Наглядные карты с расположением и списками заправочных станций.
  • Формирование разных форм статистики по периодам времени, по машинам, по водителям, по структурным подразделениям, с показателями затрат или потребления топлива.
  • Круглосуточный учет без привлечения человеческого фактора.
  • Удобная автоматизированная техническая поддержка с выделенным персональным менеджером.

Такие расчеты топливными картами удобны руководству, бухгалтерии предприятия и водителям.



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