А чем выгода использования топливных карт для владельцев бизнеса

Топливные карты в современном виде существуют уже более 20 лет, и показали свою эффективность в безналичных расчетах предприятий за топливо. Они хорошо регламентируются, с ними легко контролировать потребление топлива по предприятию и вести его бухгалтерский учет. Более подробную информацию поможет узнать эта статья о топливных картах.

Система расчета за топливо картами

Система дает возможность предоставить персональные карты всем водителям, при этом вести управление получением топлива и расчетами централизовано в личном кабинете системного сайта по следующим параметрам:

Определение ближайших к автомобилю АЗС, работающих в системе, и текущих цен на топливо по его видам.

Видеть объемы, суммы и цены всех отдельных заправок по всем автомобилям.

Место и время заправок.

Вести суммарно учет по каждому автомобилю в сутки или в указанный период. Такой учет ведется по всему парку автомобилей, в том числе с нарастающим итогом.

Устанавливать лимиты на объемы заправок каждому автомобилю на сутки, неделю, месяц.

Вести полностью автоматизированную бухгалтерскую отчетность по потреблению топлива в электронном виде, без бумажных форм.

Пользование системами топливных карт позволяет вовремя узнавать и пользоваться акциями, скидками и бонусами.

Среди бонусов – отсрочки платежей и кредиты по топливу на выбранный период, автоматические вычеты по НДС.

Выгодные преимущества расчетов по топливным картам

Наглядность учета, легкость управления, простота настроек кабинета. Мгновенный контроль и регулирование. Удобная проверка балансов по отдельным картам.

Регулярные акции, бонусы и скидки.

Быстрый выпуск дополнительных карт.

Полностью автоматизированный учет, контроль и отчетность.

Работа в электронном виде, отсутствие бумажных форм.

Все отдельные линии учета и потребления формируются в общие счета оплаты предприятия по отчетным периодам.

Наглядные карты с расположением и списками заправочных станций.

Формирование разных форм статистики по периодам времени, по машинам, по водителям, по структурным подразделениям, с показателями затрат или потребления топлива.

Круглосуточный учет без привлечения человеческого фактора.

Удобная автоматизированная техническая поддержка с выделенным персональным менеджером.

Такие расчеты топливными картами удобны руководству, бухгалтерии предприятия и водителям.