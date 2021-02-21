Что такое банковская гарантия простым языком и как ее получить
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Что такое банковская гарантия простым языком и как ее получить

21 февраля 2021

Участие в тендерах позволяет компании получить не только выгодный контракт, но и выйти на новый уровень, увеличить прибыль, обрести новых деловых партнеров.

Получить доступ к торгам не так просто. И не потому, что там только все «свои», как ошибочно предполагают многие. К потенциальным участникам торгов предъявляются особые требования. Одно из них — наличие финансовой банковской гарантии. Получить банковскую гарантию за 1 день можно на сайте компании dboc.ru.

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Что это такое

Банковская гарантия – это финансовое обеспечение того, что исполнитель все свои обязательства перед заказчиком исполнит.

Многих может смутить тот факт, что такую гарантию предоставляет не заказчик, который должен платить за выполненную работу, а исполнитель.

Нет. Никакой путаницы здесь нет. Финансовое обеспечение исполнения обязательств предоставляет именно исполнитель. Такое правило введено не сразу, а спустя определённое время после того, как появился и стал использоваться формат тендеров.

Это сделано для того, чтобы исполнитель (принципал), если не сможет или по какой-то другой причине не выполнит свои обязательства, выплатит, своего рода, неустойку заказчику (бенефициару).

Кто может выступать гарантом

Стать гарантом может сама компания-исполнитель, заключающая контракт на выполнение заказа.

Но, такое бывает редко, так как речь идет о крупных суммах. И далеко не все исполнители располагают таким количеством свободных денег. Для решения задачи они обращаются в банки или другие организации, которые могут предоставить за них такие гарантии.

Разумеется, это делается не бесплатно, а за определенный процент от суммы сделки или фиксированную сумму.

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В качестве гаранта может выступать:

  • Частное лиц
  • Банк
  • Другая организация.

Если заказчиком является государство, такое обеспечение исполнителю может давать только банк.

Как получить банковскую гарантию

Для этих целей можно непосредственно обратиться в банк, либо любую другую организацию, предлагающую такие услуги. Необходимо уточнить, что именно требуется, собрать пакет документов.

Банки и другие компании, предоставляющие банковскую гарантию, внимательно изучают организацию, которая к ним обратилась. Ведь речь идет о крупных суммах, которые в случае чего, нужно будет выплатить заказчику.

Задача банка и другой кредитной организации заключается в том, чтобы минимизировать свои риски и работать только с теми компаниями, которые гарантированно обязательства по контракту выполнят.



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