Приложение 2ГИС предназначено для облегчения процесса поиска различных объектов и построения маршрутов. Разработчиком программы стала компания ООО «Дубль ГИС», а сегодня она представлена в виде бесплатной мобильной и веб-версии. Она охватывает значительную часть российских городов и регионов, обеспечивая доступ к актуальной информации.

В чем особенности программы

Приложение 2ГИС представляет собой информационный сервис, который на бесплатной основе предоставляет информацию о месте расположения организаций и обладает навигационными функциями.

С его помощью можно легко находить различные инфраструктурные объекты, прокладывать транспортные и пешеходные маршруты. Он доступен в онлайн-версии и на гаджетах, работающих на Android и ios.

Функциональные особенности приложения:

Предоставление информации о предприятиях и учреждениях с указанием адресов, телефонов, режима работы и перечня предоставляемых услуг;

Построение маршрутов для транспорта и пешеходных прогулок и автомобильных поездок;

Доступ к отзывам пользователей о качестве обслуживания, преимуществах и недостатках продукции;

Предоставление сведений о проводимых компаниями акциях и скидках.

Преимуществом приложения 2ГИС считается возможность в оперативном режиме получать достоверные сведения.

База данных регулярно обновляется, поэтому пользователи могут быть уверены в актуальности информации.

Достоинства приложения

Для интерфейса 2ГИС характерен минималистичный дизайн, а для пользования приложением не требуется обладать специальными навыками.

Оно доступно широкому кругу пользователей и предполагает безвозмездное использование. Программа распространяется бесплатно и для ее использования не требуется проходить сложную процедуру обязательной регистрации.

Ее можно быстро установить на устройства Android и ios либо воспользоваться онлайн-версией через браузер.

Приложение 2ГИС считается удобным инструментом, позволяющим оперативно решать повседневные вопросы. С его помощью можно быстро найти ближайший магазин, аптеку или заведение общественного питания.

Сервис точно покажет адрес объекта и проложит ближайший маршрут, в том числе при движении на транспорте. База данных регулярно пополняет новыми объектами и поддерживается в актуальном состоянии, что выступает одним из главных преимуществ приложения.