2ГИС — что это за приложение
2ГИС — что это за приложение

24 сентября 2025

Приложение 2ГИС предназначено для облегчения процесса поиска различных объектов и построения маршрутов. Разработчиком программы стала компания ООО «Дубль ГИС», а сегодня она представлена в виде бесплатной мобильной и веб-версии. Она охватывает значительную часть российских городов и регионов, обеспечивая доступ к актуальной информации.

Кроме этого, 2ГИС используется в качестве инструмента для рекламы различными компаниями. В продвижении помогают положительные отзывы от клиентов. По выгодной цене купить отзывы на 2ГИС можно в специализированных сервисах.

В чем особенности программы

Приложение 2ГИС представляет собой информационный сервис, который на бесплатной основе предоставляет информацию о месте расположения организаций и обладает навигационными функциями.

С его помощью можно легко находить различные инфраструктурные объекты, прокладывать транспортные и пешеходные маршруты. Он доступен в онлайн-версии и на гаджетах, работающих на Android и ios.

Функциональные особенности приложения:

  • Предоставление информации о предприятиях и учреждениях с указанием адресов, телефонов, режима работы и перечня предоставляемых услуг;
  • Построение маршрутов для транспорта и пешеходных прогулок и автомобильных поездок;
  • Доступ к отзывам пользователей о качестве обслуживания, преимуществах и недостатках продукции;
  • Предоставление сведений о проводимых компаниями акциях и скидках.

Преимуществом приложения 2ГИС считается возможность в оперативном режиме получать достоверные сведения.

База данных регулярно обновляется, поэтому пользователи могут быть уверены в актуальности информации.

Достоинства приложения

Для интерфейса 2ГИС характерен минималистичный дизайн, а для пользования приложением не требуется обладать специальными навыками.

Оно доступно широкому кругу пользователей и предполагает безвозмездное использование. Программа распространяется бесплатно и для ее использования не требуется проходить сложную процедуру обязательной регистрации.

Ее можно быстро установить на устройства Android и ios либо воспользоваться онлайн-версией через браузер.

Приложение 2ГИС считается удобным инструментом, позволяющим оперативно решать повседневные вопросы. С его помощью можно быстро найти ближайший магазин, аптеку или заведение общественного питания.

Сервис точно покажет адрес объекта и проложит ближайший маршрут, в том числе при движении на транспорте. База данных регулярно пополняет новыми объектами и поддерживается в актуальном состоянии, что выступает одним из главных преимуществ приложения.



