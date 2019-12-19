Ежедневник «Корейская система осознанного планирования жизни. Мысли, эмоции, действия»

232.00 руб.
Ежедневник предлагает корейскую методику наблюдения за собой, которая позволит сделать жизнь более наполненной, яркой и осмысленной.
Фиксируя свой ежедневный выбор, вы научитесь понимать себя и управлять своим внутренним миром.
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