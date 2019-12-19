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19 декабря 2019

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Ежедневник «Корейская система осознанного планирования жизни. Мысли, эмоции, действия»

232.00 руб.


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Описание товара

Купить Ежедневник «Корейская система осознанного планирования жизни. Мысли, эмоции, действия»

Ежедневник предлагает корейскую методику наблюдения за собой, которая позволит сделать жизнь более наполненной, яркой и осмысленной.

Фиксируя свой ежедневный выбор, вы научитесь понимать себя и управлять своим внутренним миром.

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Купить Ежедневник «Корейская система осознанного планирования жизни. Мысли, эмоции, действия»


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