Золотую цепочку с каким плетением лучше выбрать для женщин

Золотая цепочка – классическое женское ювелирное украшение, представленное сейчас в широком ассортименте. Она может служить полноценным украшением, если подобрать правильную толщину и тип плетения, либо дополняться какой-то подвеской из того же металла.

Важное внимание при выборе цепочки следует уделить типу плетения, потому что от него зависит внешний вид, прочность, вес, толщина и стоимость изделия. Золотые цепочки и колье в Киеве в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://zolotoy-standart.com.ua/ua/catalog/tsepochki-i-kole/.

Что такое плетение

Это форма звеньев и способ их соединения друг с другом.

Разновидностей очень много. Принято одни виды плетения считать женскими, а другие – мужскими. Но, жестких правил нет. Например, традиционное грубое плетение мужских массивных цепочек может быть выполнено из более тонких и мелких звеньев специально для женского варианта.

Поэтому рассматривать только женские или мужские варианты не стоит. Следует учесть важные именно для себя параметры.

Какое плетение выбрать женщине

Важно учесть возраст женщины, ее комплекцию и другие внешние параметры.

Если девушка молодая, худенькая и стройная, на ней уместно будет смотреться тонкая цепочка с небольшим кулоном. Если девушка или женщина в теле, тонкое украшение может потеряться и будет еле заметным.

Молодые девушки и женщины могут позволить себе носить необычные, нестандартные цепочки с непривычным способом плетения, с ассиметричными, разного размера звеньями.

На них это уместно. А вот взрослым женщинам рекомендуется сдержанная классика. Если планируется носить кулон, цепочка не должна быть слишком толстая, а ее плетение – не сильно бросаться в глаза. Ведь здесь акцент именно на подвеску, которая является главным украшением.

Если это будет просто цепь, плетение станет главным декором. Поэтому может быть необычным.

Если акцент делается на прочности, так как например, ведется активный образ жизни, присутствуют занятия спортом, много дел по дому, беготни и суеты, и важно, чтобы цепочка выдерживала все нагрузки, подойдет плетение:

Панцирное

Бисмарк

Якорное

Кардинал

Питон

Ромб

Нона

Love

Сингапур

Если хочется чего-то тонкого, невесомого и нежного, можно выбрать плетение:

Ромбо

Перлина

Серпантин

Сейчас очень модно носить несколько цепей.

Они могут отличаться друг от друга длиной, толщиной и даже типом плетения. Поэтому можно смело экспериментировать с образами. Причем, позволить себе такие эксперименты могут не только молоденькие девушки, но и взрослые дамы.