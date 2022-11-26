Зимовка георгин: советы специалистов
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Зимовка георгин: советы специалистов

26 ноября 2022

Летом цветущие георгины заставят ваш сад сиять. Но чтобы они несколько лет образовывали цветы, им нужно еще пережить зиму.

Frosted Pink Dahlia

Георгины не зимостойки.

Георгины ( Dahlia ) относятся к числу неприхотливых растений в саду летом и довольно надежно образуют множество блестящих цветков. Однако правильный уход за субтропическим растением в наших широтах включает ежегодную подготовку растений к зиме. Но везде ли нужно это делать, и как правильно защитить растения от холода? Мы исследуем эти вопросы ниже.

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Зимостойки ли георгины?

Георгины возникли в Мексике и попали в Европу только в 18 веке с моряками. Поэтому из-за своего теплого происхождения они очень чувствительны к морозам и не должны зимовать на открытом воздухе. В мягких по климату южных регионах Европы можно попытаться оставить клубни в земле даже зимой.

Однако в этом случае позаботьтесь о том, чтобы у вас был приличный покровный слой из хвороста, листьев и соломы. Даже там перезимовка связана с высоким риском, и выкапывание клубней по-прежнему остается наиболее разумным методом.

Выкопка и хранение клубней

Лучшее время для выкапывания клубней георгин – осень, сразу после первых ночных заморозков. Для этого первым делом следует срубить оставшуюся зелень георгина на высоту 10 см над землей, и только потом выкапывать клубни.

Будьте очень осторожны при выкапывании, чтобы излишне не травмировать корни. В идеале доставать клубни из земли следует в сухой день, чтобы было легче удалить почву с запасающих органов. Для хранения всегда рекомендуется прохладное и темное место с хорошей вентиляцией, но оно также должно быть защищено от мороза.

Разложите клубни на бумаге или песке так, чтобы они не касались друг друга напрямую. Сохранив таким образом, вы можете снова посадить клубни в землю следующей весной.

dahlia tubers just lifted for overwintering

Аккуратно выкопайте клубни сразу после первых заморозков, заранее срезая растение на 10 см над землей.

Учитывайте следующие моменты при перезимовке клубней георгин:

  • Копать в сухой осенний день
  • Обрежьте растение до 10 см.
  • Хранить в прохладном, темном и проветриваемом месте
  • Выложить на бумагу или песок

Удачная зимовка георгинов в горшках

Для георгинов, которые вы выращиваете в горшках, вполне достаточно осенью поместить их в незамерзающее и прохладное место. Дополнительное копание в этом случае не требуется. Тем не менее срежьте растение примерно на 10 см выше земли, как и в случае с зимующими выкопанными клубнями. На следующий год георгин снова даст ростки.



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