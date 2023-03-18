Винтовые сваи для фундамента

Одним из вариантов создания надёжного фундамента при малоэтажном строительстве считается применение специальных металлических свай.

Их прочная конструкция и современные технологии монтажа обеспечивают высокую надёжность и долговечность при достаточно приемлемой стоимости. Современные производители предлагают достаточно широкий ассортимент подобных изделий, которые могут применяться практически для всех типов грунтов.

Важным условием при создании такого фундамента считается определение массы всего здания и глубины, на которую должна быть установлена свая.

Виды существующих свай для фундамента

Все выпускаемые сваи для фундамента классифицируются по следующим характеристикам:

Геометрическим размерам каждого из элементов. В основном это диаметр, длина и толщина стенок.

Материалу, из которого изготовлена свая и отдельные части.

Стержень сваи изготавливают из прочной стали с нанесённым антикоррозийным покрытием. Наконечник и лопасти могут изготавливаться отдельно из специальной стали или сплава с высокими прочностными характеристиками. Такие материалы необходимы при установке свай в особо прочных грунтах или в гонной местности.

Способу изготовления лопастей. В основном применяют два способа: непосредственное литьё или сварка.

Область применения.

Стоимость.

Компания производитель.

Конструктивно такие сваи состоят из трёх основных элементов: длинного стержня (он может достигать нескольких метров, наконечника, который имеет индивидуальную конструкцию, в зависимости от особенностей применения, лопастей (их количество и специфика конструкции зависит от параметров грунта, в который планируется установит сваю).

Все сваи производятся со строгим соблюдением требований существующих стандартов и установленных строительных норм и правил.

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Советы по выбору

При правильной оценке всех условий винтовые сваи могут применяться практически в любых климатических зонах. При выборе необходимого типа сваи профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие характеристики изделий и условия применения.

К условиям применения относятся:

Характеристики грунта: по прочности составу и размерам отдельных слоёв.

Близости грунтовых вод.

Климатической зоне и глубине промерзания.

Изменению температуры в зависимости от сезона.

К непосредственному выбору самой свои необходимо подходить, обращая внимание на следующие характеристики, которые определяют исходя из первого перечня: