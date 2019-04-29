Виды сувенирной продукции под нанесение логотипа

Сувенирная продукция с логотипом организации используется в качестве подарков партнерам, а также своего рода визитной карточкой, знаком внимания.

Современные технологии позволяют нанести изображение логотипа практически на любую поверхность. Сувениры с логотипом по доступным ценам можно заказать на сайте Grafika Service.

Виды сувенирной продукции

Сувенирной продукцией считается товар собственного производства либо выполненный под заказ, с целью нанесения на него логотипа компании. Начиная от канцелярских принадлежностей заканчивая символикой товара, производства.

Часто сувенирные изделия можно использовать, как и аналогичные, по назначению. Мера принимается как дополнительная реклама, напоминание. Также большинство таки товаров используется сотрудниками предприятия, с целью подчеркнуть оригинальность.

Из предметов ежедневного обихода под нанесение логотипа используют ручки, блокноты, ежедневники, календари, часы, иногда предметы декоративного назначения. Под категорию сувенирных товаров попадают также брелки, пепельницы, офисные предметы (коврик для мыши, подставка, дискетница).

Из предметов личного пользования — посуда, столовые принадлежности.

В качестве оригинального комплимента бывают заказы алкогольной продукции эксклюзивной линии, с логотипом компании.

Способы нанесения изображения

Для каждого типа поверхности существуют соответствующие способы нанесения картинки:

Технология тампопечати заключается в контакте тампона, предварительно пропитанного текстурой логотипа, с изображением с поверхностью сувенира. Применяется для мелких сувениров типа ручек, зажигалок.

заключается в контакте тампона, предварительно пропитанного текстурой логотипа, с изображением с поверхностью сувенира. Применяется для мелких сувениров типа ручек, зажигалок. Лазерная гравировка заключается в воздействии луча на структуру поверхности, и ее дальнейшего изменения. Технология используется для нанесения изображений на дерево и металл.

заключается в воздействии луча на структуру поверхности, и ее дальнейшего изменения. Технология используется для нанесения изображений на дерево и металл. Флексопечать происходит посредством поочередного скоростного проката полимерного клише для каждого слоя краски. Достоинством технологии является высокая скорость печати.

Прямая печать используется для нанесения изображения на предметы цилиндрической формы больших размеров. В процессе работы применяются двухкомпонентные красящие составы.