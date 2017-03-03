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Виды современных потолочных люстр

3 марта 2017

Оригинальные и функциональные современные люстры играют важную роль в определении атмосферы помещения. По этой причине выбор модели осветителя должен быть максимально взвешенным и обдуманным.

Виды современных потолочных люстр

Потребителям нужно найти не просто красивый дизайн и привлекательную стоимость.

В процессе выбора им предстоит учесть высоту потолков в доме, проанализировать общий стиль помещения, а также принять в расчет прочие детали для того, чтобы покупка современной люстры в будущем не принесла разочарований и полностью оправдала вложения.

Требования к форме

Несмотря на то, что сегодня на рынке присутствуют сотни вариантов осветителей, люстры по-прежнему актуальны и востребованы.

Они часто используются в качестве основных источников света, который дополнен ненавязчивой подсветкой в виде светодиодных полос, прожекторов, точечных светильников и прочих аксессуаров.

К дизайну современной люстры нет строгих требований – аксессуар может иметь сложную конструкцию или же обладать простой геометрической формой. Главное, чтобы он гармонировал с интерьером и не нарушал его целостность.

Используемые материалы

Для производства современных люстр производители используют практичные и долговечные материалы. Это натуральный хрусталь, витражное стекло, качественный пластик, металл и пр.

Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны, а также сказывается на специфике эксплуатации люстры и особенностях ухода за ней. Поэтому покупая люстру из определенного материала, потребитель должен убедиться в том, что готов обеспечить аксессуару должный уход.

Расположение плафонов

Расположение плафонов на люстре

В силу своего назначения, потолочные люстры имеют несколько плафонов для установки лампочек. Расположение плафонов влияет на качество освещения комнаты, поэтому данный параметр также нужно учесть при выборе изделия.

Существует несколько распространенных вариантов расположения плафонов. Это:

  • боковое направление;
  • плафоны, направленные вверх;
  • плафоны, направленные вниз.

Дизайнеры могут использовать одно направление лампочек при разработке дизайна люстры или же экспериментировать с различными комбинациями плафонов для того, чтобы разработать эксклюзивный светильник для современного интерьера.

Особенности монтажа

По способу установки современные люстры подразделяются на подвесные и потолочные модели. Модель с подвесным креплением монтируют с помощью жесткого или гибкого подвеса, высота которого может регулироваться в процессе монтажа.

Потолочным люстрам для крепления нужен кронштейн. Они устанавливаются непосредственно на потолке, не отнимая в комнате полезное пространство.

Как видно, конфигурация современной потолочной люстры может принимать самые неожиданные формы. Однако ее главной задачей по-прежнему остается качественное и безопасное освещение комнаты.

Поэтому находясь в магазине осветительной техники, потребителям стоит обращать внимание не только на дизайн осветителя, но и на его эксплуатационные параметры.

Большой выбор потолочных люстр представлен здесь http://leonsvet.ru/527-potolochnye-lyustry-na-shtange-rame-i-dr. На сайте можно ознакомится с характеристиками изделий и выбрать наиболее подходящий вариант.

Также смотрите далее на видео полезные советы по выбору потолочной люстры.



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