Особенности обучения в магистратуре в Канаде для жителей Украины

Многие жители Украины видят своё будущее за пределами Родины. Сегодня мир открыт и доступен практически для каждого. В особенности, если речь идёт о молодых людях, полных сил и амбиций. Среди наиболее привлекательных направлений для иммиграции следует отметить Канаду. Во-первых, в этой стране высокий уровень образования. Правительство активно поддерживает науку финансовыми грантами. Во-вторых, в Канаде одна из самых больших украинских диаспор. Если житель Украины хочет попробовать жизнь за рубежом, Канада предоставляет наиболее широкий спектр возможностей, которые облегчат интеграцию в новое общество.

Университеты Канады предлагают высшее образование различных уровней. Например, если украинец уже имеет законченное высшее образование (бакалавриат), он может поступить в Канаде на магистратуру. Степень магистра открывает новые возможности и привилегии. Изначально важно понимать, действительно они нужны и стоит ли тратить время на получение степени в принципе.

Два популярных пути для украинских выпускников

Если Ваш ВУЗ располагает аккредитацией, с поступлением в канадские университеты с целью продолжения получения образования, проблем не возникнет. Распространены два следующих пути:

закончил ВУЗ в Украине, хочу продолжать научную работу;

закончил ВУЗ в Украине, хочу получить степень, чтобы иметь преимущества при поиске вакансий на рынке труда.

Первый вариант имеет смысл. Как уже было сказано выше, в Канаде активно поддерживается наука. Естественно, поступать в магистратуру придётся на то направление, по которому Вы уже получили образование в Украине.

В Канаде возможно обучение по следующим степеням:

Master of Science – техническое направление;

Master of Health Science – медицинское направление;

Master of Arts – гуманитарные науки, философия;

Master of Business Administration – полезная степень для будущих бизнесменов.

Получать степень, чтобы иметь преимущество при поиске доступных вакансий не нужно. Это глупо – тратить дополнительные два года. Существует другой, более привлекательный путь, который часто выбирают выпускники из Украины.

Postgraduate лучше, чем магистратура

Если Вы не собираетесь заниматься научной работой или хотите изменить свою специализацию, выбирайте программу Postgraduate. Она продолжается не дольше одного года.

Этого времени вполне достаточно, чтобы получить практические знания для работы в конкретных специальностях. Кроме того, за целый год можно «прижиться» в Канаде, обзавестись полезными связями (не только внутри диаспоры).

В видео подробно рассказывается о поступлении в университет в Канаде: