Виды рекламы на ТВ и радио и как эффективно продвигать свой бренд

Несмотря на то, что интернет успешно завладел умами людей, телевидение и радио, как СМИ, никуда не делись и по-прежнему популярны у населения.

Это значит, что они продолжают быть эффективной площадкой для размещения рекламы. Стоимость размещения рекламы на ТВ и радио не самая дешевая.

Она весьма эффективная, если все сделать правильно. Иначе, потраченные деньги даже не окупятся и все старания окажутся впустую. Заказать рекламу на ТВ и радио в Ярославле можно в рекламном агентстве rek-imp.ru.

Какие есть виды рекламы на ТВ и радио

Так как формат у ТВ и радио различается, реклама, которая размещается там, тоже разная.

На радио популярны следующие виды:

Радиообъявления

Аудио-ролики с сюжетом или активным рекламным повествованием

Интервью

Спонсорство (о том, что спонсором программы является та или иная компания/бренд, несколько раз напоминают сами ведущие во время эфира)

Рекламные конкурсы

Упоминание во время радиоэфира

Советы от экспертов с упоминанием какого-то продвигаемого продукта и так далее.

На ТВ могут использоваться следующие виды рекламы:

Рекламные ролики

Бегущая строка

Рекламные интеграции с передачами

Спонсорство

Рубрика, спонсором которой является компания-заказчик и так далее.

Стоимость рекламы на ТВ намного дороже, чем на радио.

Но и эффективность, как показывает статистика и объемы продаж, тоже в разы выше. Хотя, цена может быть разной, зависит от того, какая длительность ролика, сколько раз и в какое время он показывается, сколько было потрачено на изготовление и так далее.

Кроме того, телевидение может быть федеральным, региональным, городским. И цена за размещение рекламы кардинально отличается. Несложно догадаться, что самая дорогая реклама – на федеральных каналах, потому что ее видит огромная аудитория.

Какую именно рекламу разместить на ТВ и радио

Вариантов много. Чтобы окупить затраты и увеличить продажи, узнаваемость бренда, необходимо, прежде всего, выбрать подходящий формат, изготовить качественный рекламный продукт, а также определиться с частотой и временем показа, трансляции роликов.

В «часы пик», когда зрителей и слушателей максимальное количество, расценки за размещение рекламы самые высокие.

Также цены повышаются во время трансляции каких-то ожидаемых передач, фильмов, премьер и не только. Например, это может быть финал футбольного или хоккейного турнира, прямая трансляция с президентом и так далее. В эти часы много зрителей и слушателей следят за тем, что происходит.