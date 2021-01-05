Виды пластиковых емкостей для воды и сфера применения. Узнайте об особенностях изделий из полиэтилена..
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Виды пластиковых емкостей для воды и сфера применения

5 января 2021

Зачастую вне городской черты существует необходимость в больших объёмах чистой, пресной воды. Ранее резервуары создавались из металла. Однако, такие ёмкости требовали к себе повышенного внимания, особого ухода. Тем не менее, уязвимость перед коррозией позволила аналогичным решением из пластика выйти на передний план. Ёмкость под воду сегодня приобрести не составит никакого труда. Важно лишь иметь представление о классификации, чтобы подобрать идеальный вариант для решения собственной задачи.

На сайте http://emkost.ru Вы сможете приобрести пластмассовые ёмкости на весьма выгодных условиях. Ниже обозначим технологии, используемые для производства пластиковых ёмкостей под воду и их самые распространённые разновидности.

Из чего и как производят ёмкости под воду?

пластиковые ёмкости для воды

Сырьём служит пластик, а именно – полиэтилен. Привлекательность данного полимера заключается в его ценовой доступности и физических свойствах. Чтобы придать необходимую форму объекту из полиэтилена, его необходимо разогреть (причём до умеренных, невысоких температур).

Формование осуществляется ротационной технологией. Такой подход даёт возможность в кратчайшие сроки произвести внушительные объёмы продукции. Кроме того, ёмкости получаются бесшовные.

Естественно, в состав полимера добавляются различного рода стабилизаторы и присадки. В результате конечный вариант эффективно сопротивляется не только прямым ультрафиолетовым лучам, но и морозу.

Ёмкости под воду из полиэтилена могут с успехом эксплуатироваться как на поверхности, так и погружённые в землю.

Разновидности пластиковых ёмкостей для воды

пластиковые ёмкости для воды

Классифицируют означенный продукт по нескольким параметрам:

  • по пространственной конфигурации (цилиндр или параллелепипед);
  • по направлению (горизонтальные или вертикальные).

Помимо вышеозначенного классифицировать ёмкости можно по назначению:

  • для установки на автомобиль;
  • для эксплуатации внутри помещения;
  • для эксплуатации снаружи;
  • для душа.

Отметим, что ёмкости исполняются в различных цветовых решениях – синие или чёрные. Как правило, оба варианта выполнены из пищевого пластика. Однако, чёрные используются для установки на душ (чёрный цвет лучше аккумулирует солнечный свет).

Также чёрный цвет не пропускает практически весь спектр солнечного света. То есть, вода внутри чёрной ёмкости не будет цвести при долгосрочном хранении.

В видео демонстрируется краш-тест пластиковой ёмкости для воды:



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