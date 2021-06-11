Виды и методы дезинфекции помещений

Дезинфекцией называют совокупность механических с физическими, а также химическими способами по полному уничтожению спорных и вегетативных форм определённых групп микроорганизмов, которые являются для человека патогенными и могут у него вызывать вирусные или же кишечные инфекции, холеру или же сибирскую язву, прочее подобное. Качественные услуги по обработке от инфекций и вирусов предлагает центр дезинфекции Чикой-Сервис в Новочеркасске.

Основной целью при проведении дезинфекции является профилактика последующего распространения заболеваний инфекционного типа для поддержания, а также для формирования максимально безопасных условий для жизни всем объектам.

При этом с кожного покрова либо же медицинского оборудования, со всех предметов, которые находятся в помещении уничтожаются все патогенные микроорганизмы.

У проведения дезинфекции также присутствует и задача, которая заключается в предупреждении либо же полной ликвидации процесса размножения и скопления, распространения возбудителей болезней.

Дезинфекция имеет несколько уровней.

Низкий подразумевает уничтожение бактерий и грибов, отдельных типов вирусов. При среднем уровне происходит уничтожение вегетативных типов бактерий с грибами, вирусов, а также микобактерий туберкулёза. При высоком уровне происходит полное уничтожение вредоносных микроорганизмов.

Исключение составляют лишь споровые формы.

Виды и методы

Дезинфекция может быть разделена на очаговую и на профилактическую.

При этом каждая из них также может быть разделена на виды. Профилактическую производят в том случае, когда источник инфекции отсутствует. Такая дезинфекция включает в себя три формы:

По санитарно-гигиеническим критериям. Главными объектами, в которых проводят такой тип дезинфекции, являются общежития и гостиничные комплексы, бассейны и учебные заведения, бани.

По эпидпоказателям проводится процедура для того, чтобы предупредить или же предотвратить проникновение заболеваний инфекционного типа в коллективах, где обнаружено их не было.

Плановая дезинфекция проводится, чтобы уменьшить число членистоногих и для борьбы с грызунами, для обеззараживания молока либо же питьевой воды.

Очаговый тип дезинфекции проводят в том случае, если имеется подозрение на какое-либо заболевание.

Этот вид может быть разделён на заключительную или же текущую дезинфекцию. Помимо видов, существует ещё и пять главных методов проведения дезинфекции. К ним относят биологический или же химический, физический или же механический, а также комбинированный.

Биологический тип основан на обеззараживании на фильтрационных полях сточных вод и антагонического воздействия между бактериями. При химическом может засыпать сухой препарат, замачиваться или же погружаться, протираться или же орошаться разные поверхности и предметы.

При физическом оказывают воздействие высокими либо же низкими температурными показателями, лучистой энергией. В процессе механического воздействия микроорганизмы лишь удаляются, а не убиваются. При комбинированном методе все ранее описанные могут сочетаться в разных комбинациях.