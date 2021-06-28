Виды ценных монет номиналом 50 копеек

Сами по себе стандартные монеты по 50 копеек, если речь идет о современных вариантах, находящихся в обращении, особой ценности не имеют.

Это их номинал. Не более. Но, при наличии какого-то брака или чего-то не стандартного, стоимость увеличивается в разы. Все зависит от того, что именно не так, и сколько монет с такими «отклонениями» существует в мире. Также это могут быть монеты в 50 копеек, которые использовались ранее. Но и здесь далеко не все имеют ценность.

Более подробную информацию про самые дорогие и редкие монеты России номиналом 50 копеек можно узнать на сайте https://cennyemonety.ru/cennye-i-redkie-monety-50-kopeek.html.

Наиболее ценные монеты, номиналом 50 копеек

1999 год выпуска. Причем, ценными считаются как монеты, выпущенные в СПБ, так и те, что были отчеканены в Москве.

Московские монеты стоят около 30 р, в то время как за «питерские» можно выручить больше 100 рублей. Все дело в небольшом тираже монет в том году. Их совсем мало.

2001 год выпуска. И настолько мало, что цена может достигать 300 000 рублей.

2002 год. Цены начинаются от 15 000 рублей. Но, могут быть более ценные экземпляры. Все зависит от того, как именно расположена буква М под копытом коня.

2010 год. И в данном случае интерес представляют копейки из Москвы.

Наиболее ценными являются теп, где буква М выпирает из под копыта коня.

Также дороже можно продать монеты с браком.

Это могут быть расколы, выкусы, использование «чужого» аверса и многое другое. Правда, если это не что-то из ряда вон выходящее, цена не очень высокая.

В последние годы ценность монет с производственным браком стала в разы ниже. Да и сами монетные дворы за счет применения современных технологий, стали намного меньше «косячить».

Где купить или продать ценную монету в 50 копеек

Вариантов много.

Все зависит от того, что это за монета и насколько она ценна. Поиск покупателей ценных монет, номиналом в 50 копеек может быть осуществлен через:

Доски объявлений. Почему бы и нет?! Это позволит найти покупателя или продавца не только в своем регионе, а искать по всей стране.

Специальные сайты и форумы, посвященные нумизматике. Это тоже весьма эффективный метод.

Объявления в газете. Не самый работающий вариант, но попробовать стоит.

Специальные онлайн-сервисы. Достаточно удобный и надежный способ.

С учетом того, что в этой сфере тоже приличное количество мошенников, продавцам ценных монет, как и тем, кто планирует их купить, следует быть предельно осторожными, внимательными и аккуратными, чтобы не дать себя обмануть.

Если речь идет о крупной сумме сделки, лучше обратиться на всякий случай к эксперту, который оценит подлинность монеты.