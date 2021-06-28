Виды ценных монет номиналом 50 копеек
да придет идея думающему

Виды ценных монет номиналом 50 копеек

28 июня 2021

Сами по себе стандартные монеты по 50 копеек, если речь идет о современных вариантах, находящихся в обращении, особой ценности не имеют.

Это их номинал. Не более. Но, при наличии какого-то брака или чего-то не стандартного, стоимость увеличивается в разы. Все зависит от того, что именно не так, и сколько монет с такими «отклонениями» существует в мире. Также это могут быть монеты в 50 копеек, которые использовались ранее. Но и здесь далеко не все имеют ценность.

Более подробную информацию про самые дорогие и редкие монеты России номиналом 50 копеек можно узнать на сайте https://cennyemonety.ru/cennye-i-redkie-monety-50-kopeek.html.

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Наиболее ценные монеты, номиналом 50 копеек

  • 1999 год выпуска. Причем, ценными считаются как монеты, выпущенные в СПБ, так и те, что были отчеканены в Москве.
  • Московские монеты стоят около 30 р, в то время как за «питерские» можно выручить больше 100 рублей. Все дело в небольшом тираже монет в том году. Их совсем мало.
  • 2001 год выпуска. И настолько мало, что цена может достигать 300 000 рублей.
  • 2002 год. Цены начинаются от 15 000 рублей. Но, могут быть более ценные экземпляры. Все зависит от того, как именно расположена буква М под копытом коня.
  • 2010 год. И в данном случае интерес представляют копейки из Москвы.
  • Наиболее ценными являются теп, где буква М выпирает из под копыта коня.

Также дороже можно продать монеты с браком.

Это могут быть расколы, выкусы, использование «чужого» аверса и многое другое. Правда, если это не что-то из ряда вон выходящее, цена не очень высокая.

В последние годы ценность монет с производственным браком стала в разы ниже. Да и сами монетные дворы за счет применения современных технологий, стали намного меньше «косячить».

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Где купить или продать ценную монету в 50 копеек

Вариантов много.

Все зависит от того, что это за монета и насколько она ценна. Поиск покупателей ценных монет, номиналом в 50 копеек может быть осуществлен через:

  • Доски объявлений. Почему бы и нет?! Это позволит найти покупателя или продавца не только в своем регионе, а искать по всей стране.
  • Специальные сайты и форумы, посвященные нумизматике. Это тоже весьма эффективный метод.
  • Объявления в газете. Не самый работающий вариант, но попробовать стоит.
  • Специальные онлайн-сервисы. Достаточно удобный и надежный способ.

С учетом того, что в этой сфере тоже приличное количество мошенников, продавцам ценных монет, как и тем, кто планирует их купить, следует быть предельно осторожными, внимательными и аккуратными, чтобы не дать себя обмануть.

Если речь идет о крупной сумме сделки, лучше обратиться на всякий случай к эксперту, который оценит подлинность монеты.



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