Виды аппаратов для приготовления хот-догов и как выбрать

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Существуют виды бизнеса, которые даже в условиях кризисной экономической обстановки способны демонстрировать уверенный рост (пусть и небольшой). В сравнении с другими направлениями, где установилась не просто стагнация, а активная рецессия, многие предприниматели рассматривают быстропит, как оптимальное направление для развития сегодня. Для беспроблемного функционирования точки фастфуда (неважно – мобильные или стационарные) должны обладать соответствующим оборудованием.

Примером такого оборудования выступает аппарат для приготовления хот-догов. Подчеркнём, что данный инструмент даёт возможность не только выполнять непосредственное приготовление блюда, но и хранить его, подавать заказчику горячим (несмотря на то, что хот-дог был произведён некоторое время назад). Аппарат для хот-догов купить не составит труда. Необходимо только обращать внимание на технические различия при выборе.

Техническое устройство аппарата для приготовления хот-дога

Оборудование состоит из следующих частей:

отсек тепловой обработки;

отсек для хранения булочек/сосисок/приготовленной начинки и т.д.;

нагревательные элементы;

двигатель (для карусельных аппаратов);

стеклянные откидные элементы корпуса (дверцы, лючки и т.д.);

центральная панель управления.

По вместимости означенные аппараты могут сильно отличаться друг от друга. От этого напрямую зависит цена оборудования. Выбор по этому критерию следует базировать на количестве клиентов в пиковые часы (обед).

Чем больше вместимость аппарата, тем короче будет очередь (осуществляется быстрое обслуживание клиентов).

Аппараты также различаются принципом приготовления – жарение или обработка паром. Конечно, еда, приготовленная на пару менее вредна. Этот факт можно использовать в маркетинговых целях (полезный фастфуд).

Роликовый и карусельный тип гриля в аппарате

Роликовые грили – относительно универсальное оборудование. С их помощью можно осуществлять приготовление не только сосисок/сарделек. Тем не менее, массовое распространение получили именно карусельные грили.

В нём установлен барабан из шампуров или специальных корзин, куда и укладывается еда для приготовления. Преимуществом карусельного гриля считается равномерность термического воздействия на пищу.

Кроме того, процесс готовки занимает меньше времени, что является преимуществом при продаже фастфуда.

В видео показан типичный аппарат для приготовления хот-догов: