Видеомонтаж на заказ в Ростове-на-Дону

Видеомонтаж представляет собой процесс, в котором для создания видео используют разные элементы в виде фотографий, видеороликов и аудио файлов.
Чаще всего используют в качестве рекламного ролика, презентаций, либо видеопоздравлений.
О компании и предоставляемых услугах
Если нужно создать качественный видеоролик, но есть сомнения в собственных силах, стоит обратиться к специалистам. В Ростове-на-Дону можно найти большое количество объявлений по предоставлению услуги создания видеоролика на заказ.
При этом каждый из них может использовать разнообразный набор программ и инструментов. Видеостудия montag-video.ru предлагает свои услуги по обработке видео и созданию видеоролика высочайшего качества. Компания выполняет видеомонтаж на заказ более 15 лет, поэтому знает, что нужно заказчику и умеет произвести работы по его желанию.
В видеостудии работают профессионалы с большим опытом наборы в телестудии. Благодаря своему профессионализму специалисты готовы выполнить заказ любой тематики в кратчайшие сроки в наилучшем качестве.
Компания предлагает услуги создания видеороликов для поздравлений, либо высококачественной рекламы для продвижения бизнеса. При желании здесь можно заказать презентацию. Перед тем, как приступить к монтажу, сотрудники уточняют все требования у заказчика, составляют ТЗ. Только после согласования приступают к созданию видеоролика.
При желании может быть добавлена профессиональная озвучка.
Преимущества сотрудничества с видеостудией
Среди основных достоинств компании можно выделить:
- Большой опыт работы. Видеостудия осуществляет свою деятельность уже более 15 лет.
- Доступная цена.
- Для постоянных клиентов действуют скидки, периодически проходят акции.
- Если необходимо внести правки в видеоролик – компания это делает бесплатно.
- Монтаж проводится в короткие сроки, не превышающие те, которые прописаны в договоре.
- Видеостудия работает по всей России, нет привязки к определенной территории.
- Здесь работают профессионалы в своей области, с большим опытом работы.
- Для монтажа используется современное оборудование, что гарантирует высокое качество изображения и звука в ролике.
- Большое количество положительных отзывов, подтверждающих высокое качество работ.