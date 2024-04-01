Видеомонтаж на заказ в Ростове-на-Дону
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Видеомонтаж на заказ в Ростове-на-Дону

1 апреля 2024

Видеомонтаж представляет собой процесс, в котором для создания видео используют разные элементы в виде фотографий, видеороликов и аудио файлов.

Чаще всего используют в качестве рекламного ролика, презентаций, либо видеопоздравлений.

О компании и предоставляемых услугах

Если нужно создать качественный видеоролик, но есть сомнения в собственных силах, стоит обратиться к специалистам. В Ростове-на-Дону можно найти большое количество объявлений по предоставлению услуги создания видеоролика на заказ.

При этом каждый из них может использовать разнообразный набор программ и инструментов. Видеостудия montag-video.ru предлагает свои услуги по обработке видео и созданию видеоролика высочайшего качества. Компания выполняет видеомонтаж на заказ более 15 лет, поэтому знает, что нужно заказчику и умеет произвести работы по его желанию.

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В видеостудии работают профессионалы с большим опытом наборы в телестудии. Благодаря своему профессионализму специалисты готовы выполнить заказ любой тематики в кратчайшие сроки в наилучшем качестве.

Компания предлагает услуги создания видеороликов для поздравлений, либо высококачественной рекламы для продвижения бизнеса. При желании здесь можно заказать презентацию. Перед тем, как приступить к монтажу, сотрудники уточняют все требования у заказчика, составляют ТЗ. Только после согласования приступают к созданию видеоролика.

При желании может быть добавлена профессиональная озвучка.

Преимущества сотрудничества с видеостудией

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Среди основных достоинств компании можно выделить:

  • Большой опыт работы. Видеостудия осуществляет свою деятельность уже более 15 лет.
  • Доступная цена.
  • Для постоянных клиентов действуют скидки, периодически проходят акции.
  • Если необходимо внести правки в видеоролик – компания это делает бесплатно.
  • Монтаж проводится в короткие сроки, не превышающие те, которые прописаны в договоре.
  • Видеостудия работает по всей России, нет привязки к определенной территории.
  • Здесь работают профессионалы в своей области, с большим опытом работы.
  • Для монтажа используется современное оборудование, что гарантирует высокое качество изображения и звука в ролике.
  • Большое количество положительных отзывов, подтверждающих высокое качество работ.



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