Мерчендайзинг – это особая система выкладки товара, согласно корпоративным нормам и планограммам. Схемы выкладки продукции разрабатываются маркетинговым отделом компании. Маркетологи регулярно проводят аналитику продаж в зависимости от расположения товаров на полках супермаркетов.

Услуги мерчендайзинга

Маркетологи крупных компаний тратят много времени и сил для разработки оптимальной схемы расположения продукции на полках в целях повышения объема продаж.

Специалисты анализируют рынок, спрос и возможности компании в процессе создания планограмм.

Чтобы воплощать такие схемы в жизнь необходимо наличие мерчендайзеров – людей, которые выставляют товар на полки, согласно корпоративным принципам. Заказать услуги Мерчандайзинга можно в компании https://posmanagement.ru/.

Грамотная выкладка товара может увеличить продажи на 50% и более.

Содержать штатных мерчендайзеров не всегда выгодно, поскольку требования к специалистам растут, стандарты работы меняются и для поддержания высокого уровня квалификации сотрудников необходимо регулярно проводить обучения, привлекая для этого коучей со стороны.

Именно поэтому многие компании обращаются в специальные агентства, которые предоставляют уже обученных мерчендайзеров, заключая договор на определенный период времени. Таким образом, торговые компании могут сэкономить значительное количество финансовых средств, а также увеличить оборот продаж.

Кроме того, обращаясь в маркетинговое агентство, дистрибьютор или супермаркет может рассчитывать на помощь не только в выкладке товара и грамотном оформлении полок, но и на квалифицированную помощь в создании схем и планограмм, продумывания акций и рекламных материалов.

Что входит в услуги мерчендайзинга

Мерчендайзинг – это не только выкладка товара на полки, а целый комплекс мероприятий по увеличению продаж.

Маркетинговые агентства предлагают услуги мерчендайзинга, в которые входит:

Выкладка товара в соответствии с принципами компании;

Контроль наличия ценников;

Оформление полки – размещение рекламных материалов, брендированных и акционных ценников, блоков внимания;

Размещение на торговой площадке дополнительного оборудования – специальных брендированных стоек для товара, крючков и т.д.;

Проведение различных промо-акций, дегустаций;

Контроль наличия остатков продукции;

Консультация клиентов у полки;

Рекомендации мерчендайзеров по составлению заявок на поставки и т.д.

Некоторые агентства также предоставляют услуги мерчендайзеров для помощи в проведении инвентаризаций в супермаркетах.