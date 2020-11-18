Украшение и оформление воздушными шарами праздника и мероприятий

Сложно представить любой праздник или торжественное мероприятие без воздушных шаров. Эти аксессуары способны из обычного пространства сделать праздничное. Как и какими способами украсить шариками различные пространства в честь праздника, можно узнать в статье ниже. Заказать красивые композиции из гелиевых воздушных шаров в Минске можно на сайте http://confetty.by/.

Способы оформления воздушными шарами

Прежде чем понимать каким образом нужно украсить мероприятие, важно знать где оно будет проходить: в помещении или на свежем воздухе. Помимо этой информации, самая основная – что за торжество планируется.

Ведь цветовая палитра шариков, их форма и конфигурация тоже будут зависеть от самого мероприятия. К основным способам оформления праздника шариками относятся:

Арочные конструкции различных размеров.

Частичное или полное украшение фотозоны.

Гирлянда из шаров разной длины и толщины.

Большие шары, закрепленные отдельно.

Объекты, поляны или фигурки.

Отдельно стоящие пучки.

Особенности оформления

Итак, прежде чем покупать шарики или заказывать полное оформление, нужно определиться с форматом праздника и где он будет проходить. Мероприятие на улице оснащается большими арками: как самостоятельная единица, либо как оформление части здания.

Помимо этого, на улице можно собрать длинные гирлянды, тянущиеся на большое расстояние. Праздники и мероприятия в помещении призваны украшать:

Стены.

Фотозоны.

Сцены.

Столы или тумбы.

Чаще остальных шарами украшают банкетные залы по случаю свадеб, юбилеев и других знаменательных событий. Чтобы добавить торжественности, используют более праздничные цвета и вариации шариков: с блестками, золотые, с надписями, прозрачные с необычным наполнением внутри.

Отдельное место занимают воздушные шарики в форме цифр. Этот формат получил самое большое распространение в поздравлении с днем рождения малышей.

При этом шарик-цифра дополняются связкой других разноцветных шаров или собирается целая конструкция, что не сможет не порадовать юных именинников. Но стоит заметить, шарики в форме цифр приобретают не только для детей, но и поздравлений взрослых, как правило с юбилеем.

Таким образом, наличие шариков в любой вариации способно поднять настроение любому человеку независимо от возраста. А возможности создания различных конфигураций, удивляет своим разнообразием и способно создать невероятные праздничные зоны для любого праздника и важного мероприятия.