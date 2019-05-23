Ультрафиолетовой печатью называется разновидность принта, где используются чернила, отверждение которых происходит в процессе фотополимеризации, то есть под излучением специально предназначенных ламп с ультрафиолетовым светом.

Чернила используемым материалом вовсе не впитываются, а образуется плёнка очень тонкой толщины. Наносится рисунок почти на любую основу. Следует лишь заранее провести обработку поверхности специально предназначенным праймером, а также избавиться от статического электричества.

Печать можно наносить на кожу и древесину, резину и линолеум, а также на ковролин. Компания Абарис выполнит уф печать на любом материале по доступным ценам.

Сферы использования

Ультрафиолетовая печать используется в различных отраслях. Наиболее распространёнными являются:

Реклама . В этой области ультрафиолетовая печать пользуется большой популярностью в настоящий момент. Изготавливается такая продукция: рубрикаторы, чехлы для антикражных ворот, мобайлы и хардпостеры, а также ростовые фигуры. Производится печать на следующем виде материала: поливинилхлоридный пластик, микрогофрокартон, а также на прочих материалах листового типа и рулонного. Помимо этого, можно напечатать что угодно на сувенирах.

. В этой области ультрафиолетовая печать пользуется большой популярностью в настоящий момент. Изготавливается такая продукция: рубрикаторы, чехлы для антикражных ворот, мобайлы и хардпостеры, а также ростовые фигуры. Производится печать на следующем виде материала: поливинилхлоридный пластик, микрогофрокартон, а также на прочих материалах листового типа и рулонного. Помимо этого, можно напечатать что угодно на сувенирах. Оформление интерьера . Узоры при помощи ультрафиолетовой печати делаются на декорациях для театра и кино, панелях для ванной и кухни, натяжных потолках. Возможна печать ультрафиолетом на следующих разновидностях материала: плитка любого типа, ковролин, линолеум и ламинат.

. Узоры при помощи ультрафиолетовой печати делаются на декорациях для театра и кино, панелях для ванной и кухни, натяжных потолках. Возможна печать ультрафиолетом на следующих разновидностях материала: плитка любого типа, ковролин, линолеум и ламинат. В последнее время начали активно применять печать на стекле любой толщины, на различной плитке и на качественном керамограните, а также на материалах композитного типа в архитектурной области.

Преимущества и стойкость

У ультрафиолетового типа печати имеется несколько преимуществ перед иными разновидностями. К основным положительным качествам относят:

На нанесение отпечатка потребуется минимум времени. При этом не нужно каких-либо подготовительных работ.

Высыхание происходит практически мгновенно. Благодаря этому фактору очень большой ассортимент материалов, на которые можно наносить отпечатки.

Рисунок получается довольно ярким и насыщенным. Помимо этого, он не нуждается в дополнительной защите и довольно устойчив к явлениям природы.

Печатное оборудование также может быть различного типа. Основными являются гибридные либо комбинированные УФ принтеры, планшетные или же рулонные. Все они отличаются по свойствам и сфере использования.