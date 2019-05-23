образ жизни – креатив

Уф печать — что это такое

23 мая 2019

Ультрафиолетовой печатью называется разновидность принта, где используются чернила, отверждение которых происходит в процессе фотополимеризации, то есть под излучением специально предназначенных ламп с ультрафиолетовым светом.

Чернила используемым материалом вовсе не впитываются, а образуется плёнка очень тонкой толщины. Наносится рисунок почти на любую основу. Следует лишь заранее провести обработку поверхности специально предназначенным праймером, а также избавиться от статического электричества.

Печать можно наносить на кожу и древесину, резину и линолеум, а также на ковролин. Компания Абарис выполнит уф печать на любом материале по доступным ценам.

Сферы использования

Ультрафиолетовая печать используется в различных отраслях. Наиболее распространёнными являются:

  • Реклама. В этой области ультрафиолетовая печать пользуется большой популярностью в настоящий момент. Изготавливается такая продукция: рубрикаторы, чехлы для антикражных ворот, мобайлы и хардпостеры, а также ростовые фигуры. Производится печать на следующем виде материала: поливинилхлоридный пластик, микрогофрокартон, а также на прочих материалах листового типа и рулонного. Помимо этого, можно напечатать что угодно на сувенирах.
  • Оформление интерьера. Узоры при помощи ультрафиолетовой печати делаются на декорациях для театра и кино, панелях для ванной и кухни, натяжных потолках. Возможна печать ультрафиолетом на следующих разновидностях материала: плитка любого типа, ковролин, линолеум и ламинат.
  • В последнее время начали активно применять печать на стекле любой толщины, на различной плитке и на качественном керамограните, а также на материалах композитного типа в архитектурной области.

yh4uiho4

Преимущества и стойкость

У ультрафиолетового типа печати имеется несколько преимуществ перед иными разновидностями. К основным положительным качествам относят:

  • На нанесение отпечатка потребуется минимум времени. При этом не нужно каких-либо подготовительных работ.
  • Высыхание происходит практически мгновенно. Благодаря этому фактору очень большой ассортимент материалов, на которые можно наносить отпечатки.
  • Рисунок получается довольно ярким и насыщенным. Помимо этого, он не нуждается в дополнительной защите и довольно устойчив к явлениям природы.

Печатное оборудование также может быть различного типа. Основными являются гибридные либо комбинированные УФ принтеры, планшетные или же рулонные. Все они отличаются по свойствам и сфере использования.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Игорь: Наверное, такое случается не у каждого, но у меня случилось. После развода родителей я уехал жить с матерью, а...
  • Виолетта: Рассылка нужна сайтам, форумам, чтобы сообщить о своих новостях, привлечь новых подписчиков на их ресурс. А...
  • Стелла: Тариф для телефона зависит от того, как долго в день вы общаетесь, нужен ли вам вообще интернет. Зачем...
  • Гульшат: Вот только закончила курсы по настройке Яндекс-директ. Еще даже не знаю как найти клиентов. Прочитала Вашу...
  • ваше имя: ПРИВЕТИКИ

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика