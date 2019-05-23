Ультрафиолетовой печатью называется разновидность принта, где используются чернила, отверждение которых происходит в процессе фотополимеризации, то есть под излучением специально предназначенных ламп с ультрафиолетовым светом.
Чернила используемым материалом вовсе не впитываются, а образуется плёнка очень тонкой толщины. Наносится рисунок почти на любую основу. Следует лишь заранее провести обработку поверхности специально предназначенным праймером, а также избавиться от статического электричества.
Печать можно наносить на кожу и древесину, резину и линолеум, а также на ковролин. Компания Абарис выполнит уф печать на любом материале по доступным ценам.
Сферы использования
Ультрафиолетовая печать используется в различных отраслях. Наиболее распространёнными являются:
- Реклама. В этой области ультрафиолетовая печать пользуется большой популярностью в настоящий момент. Изготавливается такая продукция: рубрикаторы, чехлы для антикражных ворот, мобайлы и хардпостеры, а также ростовые фигуры. Производится печать на следующем виде материала: поливинилхлоридный пластик, микрогофрокартон, а также на прочих материалах листового типа и рулонного. Помимо этого, можно напечатать что угодно на сувенирах.
- Оформление интерьера. Узоры при помощи ультрафиолетовой печати делаются на декорациях для театра и кино, панелях для ванной и кухни, натяжных потолках. Возможна печать ультрафиолетом на следующих разновидностях материала: плитка любого типа, ковролин, линолеум и ламинат.
- В последнее время начали активно применять печать на стекле любой толщины, на различной плитке и на качественном керамограните, а также на материалах композитного типа в архитектурной области.
Преимущества и стойкость
У ультрафиолетового типа печати имеется несколько преимуществ перед иными разновидностями. К основным положительным качествам относят:
- На нанесение отпечатка потребуется минимум времени. При этом не нужно каких-либо подготовительных работ.
- Высыхание происходит практически мгновенно. Благодаря этому фактору очень большой ассортимент материалов, на которые можно наносить отпечатки.
- Рисунок получается довольно ярким и насыщенным. Помимо этого, он не нуждается в дополнительной защите и довольно устойчив к явлениям природы.
Печатное оборудование также может быть различного типа. Основными являются гибридные либо комбинированные УФ принтеры, планшетные или же рулонные. Все они отличаются по свойствам и сфере использования.