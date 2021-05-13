Сплочённый коллектив является залогом успешной работы организации. И это должен понимать каждый руководитель. Благодаря такому подходу работа офиса будет более продуктивной, а результат лучшим.

Тимбилдинг может являться частью обучающей лекции или же семинара, а также самостоятельным мероприятием. Если это самостоятельное мероприятие, то все сотрудники на протяжении нескольких часов участвуют в групповых активных играх, которые им предлагает ведущий мероприятия. Организовать тимбилдинг в Москве могут специалисты компании TeamSpirits.ru.

За этот период коллеги лучше друг друга узнают и учатся работать в команде. А вот если это часть какого-либо обучающего мероприятия, то работа будет направлена на интеллектуальную деятельность.

В этом случае коллегам будет предложена ситуация, которая им может повстречаться в реальности, что поможет справиться на практике с поставленной задачей и усвоить полученные в период лекции знания.

Помимо этого, по окончании мероприятия могут быть предложены активные игры, благодаря которым сотрудники больше покажут себя и станут более сплочёнными.

Форматы и положительные стороны

Основным достоинством проведения такого мероприятия является то, что коллеги больше взаимодействуют между собой в неформальной обстановке и становятся более раскрытыми.

В связи с этим есть такие разновидности форматов, как: творческие задания и спортивные игры, квесты и экскурсии, мастер-классы. Все специалисты в психологии пришли к единому мнению, что подобные мероприятия стоит устраивать несколько раз в году.

Это даст возможность чередовать форматы тимбилдинга и узнать, какой из них наиболее нравится сотрудникам. Стоит отметить, что наиболее подходящим местом для проведения тимбилдинга является природа. Именно там люди могут почувствовать себя более свободными и не думать о работе.

Летом большинство руководителей стараются вывести своих сотрудников за город, чтобы они отдохнули без гаджетов и на свежем воздухе. Смена обстановки оказывает положительное воздействие на людей, что сказывается на работоспособности.

Помимо этого, можно проводить активные игры на свежем воздухе (в закрытом помещении это попросту невозможно). Стоит заметить, что в современном мире появилось больше возможностей организовывать подобные мероприятия на свежем воздухом.

Ведь присутствуют специально оборудованные места с разнообразными услугами и конференц-залами, иными важными предметами и местами.