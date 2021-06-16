Технология печати рекламных каталогов в логотипом

Несмотря на то, что большая часть бизнеса ушла в онлайн, в некоторых сферах до сих пор используются печатные рекламные каталоги. Данный вид рекламной продукции до сих пор очень хорошо работает, позволяя привлекать покупателей и клиентов, а также увеличивать объем продаж. Тем более, что затраты на это не такие высокие, если сравнивать с другими видами рекламы. На печать каталогов цена вполне доступная в типографии “Ультрадрук”.

Основные этапы печати рекламных каталогов

В целом весь процесс можно разделить на 2 основных этапа:

Этап 1: Предпечатная подготовка. В этот период разрабатывается дизайн, макет рекламного каталога, подбирается тип бумаги, определяется количество страниц и так далее. Редко когда заказчики, то есть компании которым нужны рекламные каталоги, решают вышеперечисленные задачи самостоятельно. Можно обратиться в специальную дизайнерскую студию. Хотя, удобнее просто все заказать в одном месте. Многие компании предлагаю весь комплекс услуг «под ключ». С клиентом обговариваются все этапы. Он может видеть, как каталог будет выглядеть в результате, внести свои поправки, если что-то не нравится или хочется добавить еще. Согласовав все детали, бюджет, тираж и остальные важные моменты, заключается договор.

Этап 2: Это уже непосредственно производственная часть, когда каталог печатается, проходит верстку, поставляется в готовом виде заказчику, либо распространителям. Тираж может быть любым, как и количество страниц, тип бумаги и другие параметры. Например, это может быть простая недорогая брошюрка продуктового магазина или сэконд-хенда, либо какого-то элитного салона красоты, автосалона или загородного пансионата.

Какие технологии используются для печати рекламных каталогов

Все зависит от типа печатаемого каталога, его формата и других параметров.

Также способ печати зависит от того, насколько быстро это нужно сделать. Например, если нужно быстро напечатать каталоги, используют цифровую печать. Это быстро и качественно. Если тираж большой, целесообразнее применять офсетную печать, так как она дешевле обходится.

Если каталог нестандартного формата, может быть использована технология УФ-печати или шелкотрафаретный способ. После того, как печать готова, листы будущего каталога в большинстве случаев подвергаются дополнительной обработке.

Например, это может быть:

Тиснение

УФ-лак

Высечка

Ламинация и многое другое.

Постпечатная обработка сказывается на стоимости, увеличивая ее.