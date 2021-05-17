Технология монтажа натяжных потолков в доме из газобетонных блоков
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Технология монтажа натяжных потолков в доме из газобетонных блоков

17 мая 2021

Частные дома, в сравнении с квартирами, обладают большим количеством положительных качеств. Очень распространёнными вариантами являются дома, сделанные из газобетона.

Ведь все системы жизнеобеспечения и коммуникации можно продумать заранее. Натяжной потолок в этой ситуации станет неизменным помощником. Благодаря ему у помещения будет максимально привлекательный внешний вид, но скрыты все элементы и проводка. Подробнее о монтаже натяжного потолка в доме из газобетона можно узнать на сайте 1beton.in.ua.

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Помимо этого, у них присутствуют такие положительные качества, как:

  • Возможность сделать любой вид, благодаря большому разнообразию вариантов. Для помещения с необычной планировкой это особенно удобно.
  • У дома из газобетонных блоков очень часто протекают крыши. В связи с этим, натяжные потолки для них считаются наиболее оптимальным вариантом. Потолок из поливинилхлоридной плёнки может растянуться при скоплении в ней воды. Но она ни в коем случае не порвётся. После удаления влаги он попросту восстановит прежнюю форму. При этом никаких следов не останется после удаления воды с поверхности.
  • При какой-либо деформации строения потолок не испортится и будет иметь прежнюю конфигурацию.

Монтаж изделий

Стоит отметить, что отличий между установкой натяжного потолка в частном доме из газобетона и в квартире практически не имеется. В процессе монтажа можно применять как металлические, так и пластиковые профили.

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Для потолков такого типа могут подходить различные варианты материалов. Но небольшие особенные требования всё же присутствуют. Не возникает проблем в том случае, когда натяжной потолок монтируется на гипсокартонную поверхность.

Но в деревянном строении придётся сделать предварительную подготовку всех поверхностей. В начале необходимо при помощи изолирующего материала обшить поверхность потолка. Это предотвратит возможное осыпание и скопление пыли внутри.

Также очень часто люди укладывают материал для утепления. Качеству изоляции проводки также необходимо уделить особое внимание. Все провода укладывают в специально предназначенные профиля, а оплётка их должна быть создана из материалов, которые не возгорают.

Каждый владелец помещения в праве самостоятельно решать, какой именно тип потолка ему выбирать. Это может быть как одноярусная конструкция, так и многоярусная. Окрас и дизайн также подбираются индивидуально. Оформление конструкции также бывает самым разнообразным.



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