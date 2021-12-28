Технический пинцет - полезный инструмент для пайки
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Технический пинцет — полезный инструмент для пайки

28 декабря 2021

У каждого радиолюбителя, средь огромного количества самых разнообразных инструментов и приборов, можно обнаружить технический пинцет. Он не является самым главным инструментом в работе, но в определенных ситуациях, без него никак не обойтись.

Технический пинцет – это инструмент, задача которого заключается в надежном захватывании и фиксации маленьких элементов. Пинцет может применяться как в медицине, так и в радиоэлектронике.

Перед тем, как пинцет купить, нужно обратить внимание на такие технические характеристики:

  • Материал (ПВХ, сталь, керамика, пластик либо стеклопластик)
  • Длина пинцета
  • Тип губок (теплоотводные, круглые или острые)
  • Тип пинцета (прямой или изогнутый)
  • Тип ручки (усиленные или изолированные)
  • Дополнительные характеристики (антистатика, термостойкость, кислотоустойчивость)

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Виды технических пинцетов

 

  • Прямые
  • Изогнутые
  • Наборы пинцетов
  • Вакуумные
  • Обратные

Все виды пинцетов различаются между собой конструкцией и функциями. Возьмем довольно простой пример — вакуумный пинцет способен перенести плоские электронные компоненты, в то время как обычным пинцетом это будет крайне затруднительно.

Для избежания электрического удара, применяют диэлектрический пинцет, который выполнен с качественным изоляционным покрытием.

Приобретение подобного инструмента будет необходимым для тех, кто работает с чувствительными к статическому электричеству компонентами и элементами, которые находятся под напряжением.

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Качество

Для изготовления пинцетов, некоторые изготовители применяют следующие материалы: нержавеющая сталь, керамика, ПВХ, пластик, стеклопластик.

Использование подобных качественных материалов позволило получить очень полезные свойства, такие как: термостойкость, кислотоустойчивость, теплопроводность, антикоррозионные и антимагнитные свойства.

Сферы применения

  • Робототехника
  • SMT-монтаж
  • Радиоэлектроника
  • Работа с механикой и электроникой

Чтобы не израсходовать деньги впустую и приобрести действительно полезный технический пинцет, рекомендуем обратиться к профессионалам магазина радиоэлементов и оборудования Electronoff.

Они окажут высококлассную консультацию и помогут купить пинцет, соответствующий всем вашим требованиям. Приобрести можно как самовывозом, так и заказать в каждый город Украины — Днепр, Харьков, Киев, Львов, Николаев и другие.



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