Технический пинцет - полезный инструмент для пайки

У каждого радиолюбителя, средь огромного количества самых разнообразных инструментов и приборов, можно обнаружить технический пинцет. Он не является самым главным инструментом в работе, но в определенных ситуациях, без него никак не обойтись.
Технический пинцет – это инструмент, задача которого заключается в надежном захватывании и фиксации маленьких элементов. Пинцет может применяться как в медицине, так и в радиоэлектронике.
Перед тем, как пинцет купить, нужно обратить внимание на такие технические характеристики:
- Материал (ПВХ, сталь, керамика, пластик либо стеклопластик)
- Длина пинцета
- Тип губок (теплоотводные, круглые или острые)
- Тип пинцета (прямой или изогнутый)
- Тип ручки (усиленные или изолированные)
- Дополнительные характеристики (антистатика, термостойкость, кислотоустойчивость)
Виды технических пинцетов
- Прямые
- Изогнутые
- Наборы пинцетов
- Вакуумные
- Обратные
Все виды пинцетов различаются между собой конструкцией и функциями. Возьмем довольно простой пример — вакуумный пинцет способен перенести плоские электронные компоненты, в то время как обычным пинцетом это будет крайне затруднительно.
Для избежания электрического удара, применяют диэлектрический пинцет, который выполнен с качественным изоляционным покрытием.
Приобретение подобного инструмента будет необходимым для тех, кто работает с чувствительными к статическому электричеству компонентами и элементами, которые находятся под напряжением.
Качество
Для изготовления пинцетов, некоторые изготовители применяют следующие материалы: нержавеющая сталь, керамика, ПВХ, пластик, стеклопластик.
Использование подобных качественных материалов позволило получить очень полезные свойства, такие как: термостойкость, кислотоустойчивость, теплопроводность, антикоррозионные и антимагнитные свойства.
Сферы применения
- Робототехника
- SMT-монтаж
- Радиоэлектроника
- Работа с механикой и электроникой
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