Технический пинцет - полезный инструмент для пайки

У каждого радиолюбителя, средь огромного количества самых разнообразных инструментов и приборов, можно обнаружить технический пинцет. Он не является самым главным инструментом в работе, но в определенных ситуациях, без него никак не обойтись.

Технический пинцет – это инструмент, задача которого заключается в надежном захватывании и фиксации маленьких элементов. Пинцет может применяться как в медицине, так и в радиоэлектронике.

Перед тем, как пинцет купить, нужно обратить внимание на такие технические характеристики:

Материал (ПВХ, сталь, керамика, пластик либо стеклопластик)

Длина пинцета

Тип губок (теплоотводные, круглые или острые)

Тип пинцета (прямой или изогнутый)

Тип ручки (усиленные или изолированные)

Дополнительные характеристики (антистатика, термостойкость, кислотоустойчивость)

Виды технических пинцетов

Прямые

Изогнутые

Наборы пинцетов

Вакуумные

Обратные

Все виды пинцетов различаются между собой конструкцией и функциями. Возьмем довольно простой пример — вакуумный пинцет способен перенести плоские электронные компоненты, в то время как обычным пинцетом это будет крайне затруднительно.

Для избежания электрического удара, применяют диэлектрический пинцет, который выполнен с качественным изоляционным покрытием.

Приобретение подобного инструмента будет необходимым для тех, кто работает с чувствительными к статическому электричеству компонентами и элементами, которые находятся под напряжением.

Качество

Для изготовления пинцетов, некоторые изготовители применяют следующие материалы: нержавеющая сталь, керамика, ПВХ, пластик, стеклопластик.

Использование подобных качественных материалов позволило получить очень полезные свойства, такие как: термостойкость, кислотоустойчивость, теплопроводность, антикоррозионные и антимагнитные свойства.

Сферы применения

Робототехника

SMT-монтаж

Радиоэлектроника

Работа с механикой и электроникой

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