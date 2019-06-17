Световые объемные буквы: виды и монтаж

Реклама занимает особое место в развитии бизнеса. Данная статья содержит информацию о том, какие буквы выбрать для вывески и как правильно их смонтировать.

История развития рекламы светящихся букв

Расклеенные повсюду рекламные плакаты и разноцветные афиши ушли в прошлое. Главное место в рекламе товаров и услуг занимает наружная и интерьерная вывеска в виде объемных букв горящих разными цветами.

Их использование привлекает внимание прохожих в вечернее время, они способствуют узнаваемости торговых марок и брендов. Изготовление объемных букв и любой другой наружной рекламы можно доверить профессионалам www.bpreklama.ru.

Расположенная на фасаде здания такая вывеска, быстро становится узнаваемой и служит дополнительным украшением города. Сначала они представляли собой изогнутые неоновые трубки, которые потребляли большое количество энергии.

На смену им пришли светодиодные вывески. Сегодня используют световые буквы из оргстекла, металла, пенопласта.

Виды световых объемных букв

Они могут быть из оргстекла, что придает большую эффективность рекламе. Недостаток в их дорогой стоимости.

Стеклянные буквы, изнутри обклеенные виниловой цветной пленкой, стоят дешево и доступы широкому кругу потребителей.

буквы изготовленные из нержавеющей или оцинкованной стали и алюминия, служат долго и отличаются универсальностью. Их можно покрасить в различные цвета.

По способу подсветки различают:

световые буквы из прозрачных материалов с внутренней подсветкой из светодиодов;

Непрозрачные имеют наружное и контрнаружное световое оформление. Примером являются буквы из пенопласта, вырезанные целиком и имеющие вмонтированные крепежные элементы для оформления подсветкой.

Способы монтажа

Существует несколько способов монтажа объемных световых букв:

универсальный — буквы крепятся вплотную или на некотором расстоянии. Вплотную к поверхности крепят саморезами или двухсторонним скотчем, учитывая размещение букв снаружи или внутри помещения. При помощи решетки или специальной рамы монтируют на фасаде здания или в самой его верхней части;

— буквы крепятся вплотную или на некотором расстоянии. Вплотную к поверхности крепят саморезами или двухсторонним скотчем, учитывая размещение букв снаружи или внутри помещения. При помощи решетки или специальной рамы монтируют на фасаде здания или в самой его верхней части; дистанционный – при помощи «шпильки» или «грибка». Для объемных световых букв, размером 20 мм, используют «грибок» — держатель в виде шляпки на ножке. Ножка крепится к букве, а шляпка соединяется с ней и крепится на поверхность на расстоянии до 30 мм.

Яркие горящие буквы запомнятся всем покупателям и потенциальным клиентам.

Важно запомнить, что световые объемные буквы можно установить только с разрешения органов власти на местах, строго соблюдая правила техники безопасности.