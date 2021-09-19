Стоит ли покупать ортопедические матрасы на основе отзывов покупателей?

Покупки в интернете становятся все более популярными. В онлайн-магазинах можно приобрести практически все, начиная от еды и заканчивая автомобилями.
Все чаще люди с отдаленных регионов страны, у которых нет возможности посещать специализированные магазины, приобретают в интернете товары для сна. Это очень удобно, ведь они оперативно доставляются в указанное место.
Большинство покупателей, пользуясь услугами интернет-магазинов, обращают внимание на отзывы других людей. Прежде чем купить какой-либо товар, они учитывают чужие мнения. Правильно ли это, и стоит ли доверять комментариям других покупателей при выборе ортопедических матрасов и других товаров для сна?
В каких случаях не стоит доверять отзывам в интернете?
Проблема в том, что многие интернет-магазины для привлечения покупателей, размещают у себя на сайтах фальшивые отзывы. Что это значит? То, что они выполнены на заказ и написаны за деньги.
Большинство таких комментариев являются положительными, однако для разнообразия может быть несколько негативных сообщений. Различить фальшивый и настоящий отзыв не так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако есть некоторые признаки, указывающие на неправдивость таких отзывов.
Среди них необходимо отметить следующее:
- слишком короткие или слишком длинные тексты;
- мало информации о товаре;
- слишком правильный текст написанного;
- неестественность;
- одинаковый стиль написания.
Следует насторожиться, если на сайте интернет-магазина в течение длительно времени не было ни одного отзыва, и вдруг за один день появилось несколько сообщений от покупателей одновременно.
Как правильно читать отзывы?
Чтобы почерпнуть из отзывов действительно полезную информацию, необходимо придерживаться некоторых правил. Во-первых, нужно изучать отзывы с нескольких источников.
Это могут быть не только комментарии, опубликованные на сайтах интернет-магазинов, но также и те, которые покупатели оставляют на форумах и специальных ресурсах.
Во-вторых, много интересной информации можно узнать из обширных комментариев. Особенно полезными являются негативные заметки. Под влиянием эмоций человек детально расписывает все недостатки товара.
В-третьих, помните, что делать покупку только на основе отзывов неправильно. Необходимо учитывать свои потребности и пожелания к товару.
Ознакомиться с видео-отзывами об интернет-магазине Ок Матрас можно на сайте https://okmatras.ru/. Также здесь можно оформить свой заказ.
Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору удобного матраса.