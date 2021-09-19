Стоит ли покупать ортопедические матрасы на основе отзывов покупателей?

Покупки в интернете становятся все более популярными. В онлайн-магазинах можно приобрести практически все, начиная от еды и заканчивая автомобилями.

Все чаще люди с отдаленных регионов страны, у которых нет возможности посещать специализированные магазины, приобретают в интернете товары для сна. Это очень удобно, ведь они оперативно доставляются в указанное место.

Большинство покупателей, пользуясь услугами интернет-магазинов, обращают внимание на отзывы других людей. Прежде чем купить какой-либо товар, они учитывают чужие мнения. Правильно ли это, и стоит ли доверять комментариям других покупателей при выборе ортопедических матрасов и других товаров для сна?

В каких случаях не стоит доверять отзывам в интернете?

Проблема в том, что многие интернет-магазины для привлечения покупателей, размещают у себя на сайтах фальшивые отзывы. Что это значит? То, что они выполнены на заказ и написаны за деньги.

Большинство таких комментариев являются положительными, однако для разнообразия может быть несколько негативных сообщений. Различить фальшивый и настоящий отзыв не так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако есть некоторые признаки, указывающие на неправдивость таких отзывов.

Среди них необходимо отметить следующее:

слишком короткие или слишком длинные тексты;

мало информации о товаре;

слишком правильный текст написанного;

неестественность;

одинаковый стиль написания.

Следует насторожиться, если на сайте интернет-магазина в течение длительно времени не было ни одного отзыва, и вдруг за один день появилось несколько сообщений от покупателей одновременно.

Как правильно читать отзывы?

Чтобы почерпнуть из отзывов действительно полезную информацию, необходимо придерживаться некоторых правил. Во-первых, нужно изучать отзывы с нескольких источников.

Это могут быть не только комментарии, опубликованные на сайтах интернет-магазинов, но также и те, которые покупатели оставляют на форумах и специальных ресурсах.

Во-вторых, много интересной информации можно узнать из обширных комментариев. Особенно полезными являются негативные заметки. Под влиянием эмоций человек детально расписывает все недостатки товара.

В-третьих, помните, что делать покупку только на основе отзывов неправильно. Необходимо учитывать свои потребности и пожелания к товару.

Ознакомиться с видео-отзывами об интернет-магазине Ок Матрас можно на сайте https://okmatras.ru/. Также здесь можно оформить свой заказ.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору удобного матраса.