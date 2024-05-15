Сход снежной лавины может стать причиной серьезных разрушений, поэтому в горных районах особое внимание уделяется защите от лавин. С этой целью на склонах устанавливают специальные сооружения – снегоудерживающие барьеры.

Что такое снегоудерживающие барьеры

Снегоудерживающими барьерами называют конструкции, которые удерживают снежные массы и препятствуют образованию лавины.

Установка таких искусственных препятствий в лавинных очагах является наиболее эффективной мерой по предотвращению схода лавин.

Барьеры устанавливают в тех местах, где зарождаются лавины, таким образом, чтобы они располагались перпендикулярно движению снежной массы.

Конструкции очень прочные, поскольку должны выдерживать значительные статические нагрузки на протяжении длительного времени.

Планируя установку снегоудерживающих барьеров, важно правильно определить оптимальную высоту данной конструкции. Барьер должен обеспечивать закрепление снежного покрова по всей его глубине.

Поэтому при определении параметров конструкции отталкиваются от максимальной высоты снежного покрова, характерного для конкретной местности.

Установка барьеров осуществляется таким образом, чтобы образовался каскад из ограждений поперек горного склона. При этом линии барьеров должны располагаться от одного края лавинного очага до противоположного.

И таких рядов должно быть несколько. Расстояние между рядами – это еще один важный параметр, который необходимо правильно рассчитать перед установкой. При этом принимаются во внимание толщина снежного покрова и крутизна склона.

Требования

К снегоудерживающим барьерам предъявляются достаточно жесткие требования. Надежные конструкции должны соответствовать следующим критериям: