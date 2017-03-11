он думал и был вознагражден идеей
Сколько стоит квартира в Орле?
11 марта 2017

При выборе недвижимости рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов. Статистика показывает, что среднестатистический житель Российской Федерации покупает недвижимость всего один раз в своей жизни.

Действительно, стоимость недвижимости нельзя назвать экстрадоступной. Вне зависимости от того, покупаете ли Вы на собственные средства или посредством ипотечного кредита, услуги специалистов не будут лишними. На сайте https://orel.etagi.com/realty/ присутствуют не только привлекательные предложения по недвижимости, но и дополнительные услуги по не менее привлекательной цене.

Зачем нужны услуги риэлторов?

 Зачем нужны услуги риэлторов?

Многие потенциальные покупатели сегодня задаются подобным вопросом. Дескать, зачем привлекательно третьи лица, ведь выбрать расположение недвижимости и оценить её состояние может каждый.

Но далеко не каждый сможет выполнить проверку документов владения имуществом на подлинность. Кроме того, крайне важно ознакомиться с тем, сколько человек до продавца владели этой недвижимостью.

Если дом относительно новый, но у квартиры было более 7 хозяев, это должно насторожить. Кроме того, специалисты способны помочь в следующих вопросах:

  • выбор наиболее привлекательных вариантов по входным параметрам;
  • заключение сделки по покупке недвижимости;
  • подготовка необходимого пакета документов;
  • оформление недвижимости на нового собственника и т.д.

При этом не забываем о том, что чёрные риелторы не остались в далёких 90-х. При выборе агентства, необходимо руководствоваться одним правилом – специалисты должны присутствовать на рынке не менее 5 лет и иметь большое количество положительных отзывов.

Полезно будет связаться с клиентами, которые оставили и положительный, и отрицательный отзыв.

Покупка на первичном и вторичном рынках

 Покупка на первичном и вторичном рынках

Действительно, покупка на первичном рынке таит в себе значительно меньшее количество потенциальных рисков. Но далеко не каждый может позволить себе квартиру в только что возведённом доме.

Вторичный рынок значительно шире. Между тем, следует понимать, что продаваемая квартира на самом деле может находиться в долевой собственности. Это означает, что если один собственник согласен продать свою долю, должен быть согласен и другой.

Всё эти аспекты смогут выяснить только профессионалы. Пусть их услуги стоят дополнительных денег, но подобным образом Вы сможете нивелировать большинство рисков, связанных с приобретением недвижимости.

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