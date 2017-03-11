Сколько стоит квартира в Орле?

При выборе недвижимости рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов. Статистика показывает, что среднестатистический житель Российской Федерации покупает недвижимость всего один раз в своей жизни.

Действительно, стоимость недвижимости нельзя назвать экстрадоступной. Вне зависимости от того, покупаете ли Вы на собственные средства или посредством ипотечного кредита, услуги специалистов не будут лишними. На сайте https://orel.etagi.com/realty/ присутствуют не только привлекательные предложения по недвижимости, но и дополнительные услуги по не менее привлекательной цене.

Зачем нужны услуги риэлторов?

Многие потенциальные покупатели сегодня задаются подобным вопросом. Дескать, зачем привлекательно третьи лица, ведь выбрать расположение недвижимости и оценить её состояние может каждый.

Но далеко не каждый сможет выполнить проверку документов владения имуществом на подлинность. Кроме того, крайне важно ознакомиться с тем, сколько человек до продавца владели этой недвижимостью.

Если дом относительно новый, но у квартиры было более 7 хозяев, это должно насторожить. Кроме того, специалисты способны помочь в следующих вопросах:

выбор наиболее привлекательных вариантов по входным параметрам;

заключение сделки по покупке недвижимости;

подготовка необходимого пакета документов;

оформление недвижимости на нового собственника и т.д.

При этом не забываем о том, что чёрные риелторы не остались в далёких 90-х. При выборе агентства, необходимо руководствоваться одним правилом – специалисты должны присутствовать на рынке не менее 5 лет и иметь большое количество положительных отзывов.

Полезно будет связаться с клиентами, которые оставили и положительный, и отрицательный отзыв.

Покупка на первичном и вторичном рынках

Действительно, покупка на первичном рынке таит в себе значительно меньшее количество потенциальных рисков. Но далеко не каждый может позволить себе квартиру в только что возведённом доме.

Вторичный рынок значительно шире. Между тем, следует понимать, что продаваемая квартира на самом деле может находиться в долевой собственности. Это означает, что если один собственник согласен продать свою долю, должен быть согласен и другой.

Всё эти аспекты смогут выяснить только профессионалы. Пусть их услуги стоят дополнительных денег, но подобным образом Вы сможете нивелировать большинство рисков, связанных с приобретением недвижимости.

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Александр Гуч продемонстрирует несколько предложений по покупке недвижимости в Орле: