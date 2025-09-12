Широкий ассортимент трикотажа от 3kocompany.ru: что предлагает оптовый магазин?

Магазин оптового трикотажа «3kocompany» специализируется на реализации изделий из трикотажа крупными партиями. Подобное предложение особенно выгодно предпринимателей и обладателей розничных магазинов, занимающихся перепродажей. «3ko» более 20 лет работает на данном рынке по реализации товаров оптовыми партиями.

За это время компания смогла занять лидирующие позиции и обрести постоянных клиентов. Представленный ассортимент товаров подойдет на любой запрос покупателя, а также отличается достойным качеством. В составе изделий хлопок, бамбук и лен. При этом стоимость одежд, обуви, текстиля и т.д., существенно ниже, нежели у конкурентов. Товары предлагаются от известных фабрик Турции, Белоруссии, Китая и России. Среди которых можно выделить качественные трикотажные изделия бренда Gertie.

Ассортимент магазина «3kocompany»

На сайте оптового магазина представлен широкий ассортимент товаров, среди которых:

Для женщин: белье, пижамы, футболки, водолазки, платья, верхняя одежда, перчатки, шапки.

Для мужчин: термобелье, носки, джемперы, халаты, спортивная одежда, толстовки.

Для детей: колготы, носки, майки, юбки, брюки, комплекты для новорожденных.

Для дома: скатерти, постельное белье, покрывала, пледы, носовые платки, подарочные наборы.

И это лишь часть предложенных категорий, которые доступны в каталоге магазина. Всего разновидностей изделий насчитывается больше 8 тысяч.

Помимо перечисленных категорий товаров, есть выбор обуви и пляжной одежды. Благодаря возможности фильтрация категорий при поиске необходимого, клиенты экономят время и быстро находят интересующий товар.

Больше информации о магазине

Для удобства клиентов доступна рассылка на электронную почту.

Это позволит не пропустить новинки магазина, а также быть первым при наличии выгодных предложений. Минимальная сумма оформления заказа на сайте составляет от 15 тысяч рублей. При желании бесплатной доставки, сумма оптовой партии должна быть не меньше 20 тысяч рублей. Способ оплаты каждый клиент выбирает удобный для себя. При обнаружении брака в одежде либо обуви, доступен возврат денежных средств либо обмен товара на новый.

Все условия обговариваются и рассматриваются в индивидуальном порядке. «3kocompany» не перестает радовать оптовых покупателей приятными скидками и акциями на ряд товаров. Если есть вопросы относительно заказа либо товара, всегда можно связаться с менеджером по контактному номеру телефона.