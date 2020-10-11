Сертификат ТР ТС — что это такое, для чего нужен и как получить

Таможенный сою(он же Евразийский экономический) – это экономическое объединение сотрудничества нескольких государств. На данный момент членами союза являются: Российская Федерация, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения. Цель объединения – взаимовыгодное экономическое партнёрство. Таможенный союпродемонстрировал свою эффективность. Лишь за первые несколько лет функционирования, показатели товарооборота между странами увеличились в несколько раз.

Однако, чтобы иметь возможность производить, выпуск товар, который будет в последующем реализовываться на территории ТС, требуется получить сертификат соответствия. Предприниматели зачастую неправильно себе представляют суть документа, откуда в последующем и возникают все негативные последствия. На сайте https://uralregiontest.ru/ Вы сможете получить помощь в получении сертификата ТР ТС.

Безопасность продукции – главнейший параметр

Действительно, именно безопасность ставится во главу угла в Таможенном союзе. Сертификат ТР ТС отражает соответствие товара актуальным нормам безопасности, а также технических регламентов ТС.

Получение сертификата выглядит следующим образом:

подача заявления;

сбор необходимого набора документов;

процедура идентификации образца продукции;

сертификационные испытания;

аналипроизводственных линий (если осуществляется серийное производство продукции);

выдача документа (сертификата).

Важно подчеркнуть, что получить сертификат ТР ТС возможно лишь у органов, которые на актуальный момент включены в Единый реестр сертифицирующих органов ТС. Таковые присутствуют в каждой истран-участниц.

Именно сертифицирующий орган рассматривает набор документов (для каждого товара он будет уникальным) и результаты проверки выпускающих линий. Более того, сертифицирующий орган обязан выполнять надзор над получателем сертификата.

Периодичность направляемых инспекций составляет 1 год.

На сколько выдаётся сертификат ТР ТС?

Если речь идёт о производственных процессах, техрегламенте, то срок действия документа составляет не более 5 лет. Однако, если сертификат выдаётся на партию или конкретный товар, то срок действия сертификата ТР ТС равен сроку годности товара.

Собирая пакет документов, некоторые предприниматели затрудняются в юридической классификации собственных изделий. Естественно, неправильно указанные годы ОКВЭД и ТН ВЭД ТС гарантированно саботируют процедуру получения сертификата (в выдаче будет отказано).

Имеет смысл воспользоваться услугами профессиональных сертификаторов, чтобы снизить сроки выдачи документа до минимума.

Узнайте, в чём заключена разница между сертификатом ТР ТС и декларацией ТР ТС: