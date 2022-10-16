Seo продвижение сайтов — что это такое и как делается
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Seo продвижение сайтов — что это такое и как делается

16 октября 2022

Успех бизнеса в рекламе. Тысячи потенциальных покупателей ищут ваш товар или услугу. Но сотни ваших конкурентов им тоже это предлагают. Целевой клиент смотрит в поисковой выдаче первые 10-20 предложений. Остальные тысячи остаются незамеченными. Деньги на рекламу потрачены впустую.

Задача SEO продвижения – быть в ТОП выдачи поисковых систем, привести на сайт покупателей, и реализовать им свой продукт с сайта. Заказать SEO-продвижение сайта в Санкт-Петербурге можно на сайте https://gen-marketing.ru/uslugi/seo-prodvizhenie/.

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Смысл продвижения

SEO по-английски – оптимизированная поисковая выдача. Этот комплексный маркетинг направлен на оптимизацию сайта и его взаимодействия, с целью постоянного роста прибыли от наращивания потоков целевых покупателей.

Продвижение сайта в SEO разбивается на два этапа:

  • Внутренней оптимизации с его постоянной инвентаризацией. Захват аудитории.
  • Внешней оптимизации с продвижением сайта по направлению. Удержание и наращивание покупательской массы для роста прибыли.

Затраты и месяцы настроек формируют многолетний успех.

Работы внутренней оптимизации

Проводятся работы:

  • Анализ сайта. Его структурное улучшение для правильной индексации поисковыми роботами. С понятными человеку ссылками, удобным меню и картой сайта.
  • Формирование семантического ядра, ключевых раз и слов.
  • Удаление неработающих ссылок и пустых страниц.
  • Создание уникального качественного контента по условиям СЕО.
  • Перелинковка ссылок для удобных переходов между страницами.
  • Модификация кодов с микро разметками.
  • Установка плагинов оптимизации.

Итоги данного этапа:

  • Адаптивная работа сайта на всех устройствах, с его быстрой загрузкой.
  • Удобное юзабилити.
  • Сниппет в поиске зазывает пользователей.

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Этап внешней оптимизации

Техническая часть для узнаваемости поисковыми роботами:

  • Регистрация в поисковых системах Яндекс, Гугл, Майл.ру.
  • Увеличивается ссылочная масса на страницы с покупкой ссылок.
  • SMM продвижение через социальные сети.
  • Эффективные формы дополнительных продаж к основным покупкам. Возврат не купивших продукцию (товар, услугу) клиентов.
  • Создание эффективных посадочных страниц, с повышением их CTR с конверсией.
  • Повышается доверие к домену поисковых роботов.

Оптимизация с помощью белых методов.

Исключаются автоматизированные накрутки. Поисковики не будут банить ресурс, и продвигать страницы сайта в ТОП поисковой выдачи.

Общим итогом оптимизированных мероприятий станет формирование нарастающего трафика с массой лидов, с требуемым результатом – их стабильно высокой покупательной способностью на сайте.



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