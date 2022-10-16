Успех бизнеса в рекламе. Тысячи потенциальных покупателей ищут ваш товар или услугу. Но сотни ваших конкурентов им тоже это предлагают. Целевой клиент смотрит в поисковой выдаче первые 10-20 предложений. Остальные тысячи остаются незамеченными. Деньги на рекламу потрачены впустую.
Задача SEO продвижения – быть в ТОП выдачи поисковых систем, привести на сайт покупателей, и реализовать им свой продукт с сайта. Заказать SEO-продвижение сайта в Санкт-Петербурге можно на сайте https://gen-marketing.ru/uslugi/seo-prodvizhenie/.
Смысл продвижения
SEO по-английски – оптимизированная поисковая выдача. Этот комплексный маркетинг направлен на оптимизацию сайта и его взаимодействия, с целью постоянного роста прибыли от наращивания потоков целевых покупателей.
Продвижение сайта в SEO разбивается на два этапа:
- Внутренней оптимизации с его постоянной инвентаризацией. Захват аудитории.
- Внешней оптимизации с продвижением сайта по направлению. Удержание и наращивание покупательской массы для роста прибыли.
Затраты и месяцы настроек формируют многолетний успех.
Работы внутренней оптимизации
Проводятся работы:
- Анализ сайта. Его структурное улучшение для правильной индексации поисковыми роботами. С понятными человеку ссылками, удобным меню и картой сайта.
- Формирование семантического ядра, ключевых раз и слов.
- Удаление неработающих ссылок и пустых страниц.
- Создание уникального качественного контента по условиям СЕО.
- Перелинковка ссылок для удобных переходов между страницами.
- Модификация кодов с микро разметками.
- Установка плагинов оптимизации.
Итоги данного этапа:
- Адаптивная работа сайта на всех устройствах, с его быстрой загрузкой.
- Удобное юзабилити.
- Сниппет в поиске зазывает пользователей.
Этап внешней оптимизации
Техническая часть для узнаваемости поисковыми роботами:
- Регистрация в поисковых системах Яндекс, Гугл, Майл.ру.
- Увеличивается ссылочная масса на страницы с покупкой ссылок.
- SMM продвижение через социальные сети.
- Эффективные формы дополнительных продаж к основным покупкам. Возврат не купивших продукцию (товар, услугу) клиентов.
- Создание эффективных посадочных страниц, с повышением их CTR с конверсией.
- Повышается доверие к домену поисковых роботов.
Оптимизация с помощью белых методов.
Исключаются автоматизированные накрутки. Поисковики не будут банить ресурс, и продвигать страницы сайта в ТОП поисковой выдачи.
Общим итогом оптимизированных мероприятий станет формирование нарастающего трафика с массой лидов, с требуемым результатом – их стабильно высокой покупательной способностью на сайте.