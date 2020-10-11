Самое главное о современных кроватях

Наверное для каждого человека спальня является сакральным местом, и поэтому мы стремимся, как можно лучше и интересней обустроить комнату для сна. Не секрет, что главным атрибутом спальни есть кровать. Обратим внимание на важные детали при выборе современной модели.

Назначение и конструкция

Кровати бывают односпальные, полуторные, двуспальные, а также отдельной категорией выделяются изделия для людей с ограниченными возможностями, и детские кровати.

Поскольку последние могут иметь самую разную конструкцию, отличаться формами, и конечно отдельными параметрами спального места. Это же относится и к двухъярусным моделям.

Кровать для одного (односпальная)

Односпальные модели сегодня наиболее востребованные, если говорить о нашей стране. Почему так? На самом деле причина проста, многие приобретают жилье небольшой площади, и естественно, что в этой ситуации приходится экономить каждый квадратный метр.

Считается, что самой приемлемой шириной спального места односпальных моделей является размер 70 см. Но, стоит обратить внимание, что этот размер относится к изделиям отечественных фабрик.

У американских и европейских производителей мебели размеры спального места несколько других параметров. Это нужно учитывать при выборе производителя. Ведь кроме кровати нужно будет приобрести еще и матрас, идеально, если он будет ортопедическим.

Кровати для двоих (двуспальные)

Само название кровати говорит о комфортности данного изделия. Как правило, их приобретают семейные пары. Но, если есть желание и достаточно места в спальне, то почему бы и не установить двуспальную модель даже для одного. Каждый сам выбирает, что ему важно, и что ему нужно.

Полуторные модели

Для кого предназначены? В принципе не существует какой-то определенной категории людей, которые выбирают полуторные модели. Такой вариант хорошее решение для помещений с маленьким пространством, для детей, людей преклонного возраста, и т.д.

Еще немного о габаритах

Выбирая кровать нужно помнить о том, что разные материалы изготовления напрямую будут влиять на общий размер изделия. Например, достаточно громоздкими являются модели в мягком исполнении, в первую очередь их мягкое изголовье и боковины.

Какие изделия еще могут занимать большую часть свободного пространства? Модели выполненные инатурального дерева, кровати с изножьем, необычной формы изголовья, и прочее.

Поэтому, выбирая для своей спальни идеальный и желаемый вариант, обязательно следует учитывать вышеизложенные моменты.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно выбрать кровать.