Революционный прорыв Ulysse Nardin в технологии и дизайне: Модель Blast

Ulysse Nardin на выставке наивысшего часового искусства, прошедшей в Женеве, представила новую коллекцию  Blast. Технология Стелс вдохновила создателей часов придать им необычное сочетание геометрических форм. Весь дизайн основан на ровных плоскостях, как у самолета Стелс. Авиационная стилистика прослеживается во всех частях модели Blast, начиная от корпуса до формы ремня, напоминающей вид крыльев самолета-невидимки.

Характеристики

Элементы механизма и декора сливаются в одно целое. Двойной Символ X  главный отличительный элемент модели Blast. Вокруг этого символа, заключенного в прямоугольник, построен весь дизайн скелетона. Кроме этого, Символ X и прямоугольник – это мосты, выполняющие функциональную и эстетическую нагрузку.

Задняя крышка модели, сделанная в прозрачном исполнении, позволяет наблюдать за работой часового механизма. Полированная и пескоструйная обработка поверхности чередуются между собой.

На самом циферблате россыпь красных рубинов. В часах применен UN-172 — уникальный механизм, с трехдневным запасом завода. Впервые хронометры оснащены автоподзаводом и крошечным микро-ротором. Его работу можно наблюдать через полностью прозрачный многослойный корпус.

Знаменитый механизм турбийон, до сих пор служит показателем статусности и высокого социального положения хозяина. Этот сектор сделан из платины. Турбийон выполняет свои функции с помощью автоподзавода. Его работа приходит в действие при малейшем движении руки.

Третий – маленький символ X, расположен на каретке турбийона. Компания Ulysse Nardin одна из первых начала использовать кремний в своей технологии — «Silicium Technology». В часах сделаны три детали из кремния.

Он делает хронометр не восприимчивым к электромагнитным полям, увеличивает межсервисный интервал и запас хода. Срок гарантии у Blast 5 лет. Новинка исполнена в разных корпусах, комплектуется ремешками из разных материалов. Тройное крепление на ремешке обеспечивает надежную фиксацию часов на руке.

Модели часов

Кроме совмещения двух технологий Ulysse Nardin включила в дизайн явления природных стихий.

Лед: Белая модель

Дизайн часов навеян холодными льдами Антарктики. Цветовая палитра серо-голубых оттенков и белая керамика. Как лед просвечивает насквозь, так и корпус часов открывает обзор на механизм и позволяет наслаждаться его работой. «Silicium Technology» надпись в контрасте с ледниковой темой. Традиционных рубинов здесь нет. Камешки, словно падающие снежинки, лежат на поверхности корпуса. Superluminova только на стрелках и метках, предоставляет максимальное видение в темное время суток.

Айсберг: Blue Blast

Титановый корпус переливает холодным серым и синим цветом, создавая впечатление айсберга.

Огонь: Модель розовое золото

Противоположность холодным мотивам. Модель выполнена с применением драгоценного металла. Розовое золото использовалась для создания центральной части, стрелок и логотипа бренда. Внутренние механизмы имеют черное напыление DLC. Ран  черная керамика.

Огонь: Черная модель

Основная классическая модель Blast, тоже названа Огненной. Исполнена она преимущественно в черном цвете. Только двойной красно-черный окрас одного из главного символа и колесо баланса идут в контрасте с остальными деталями. Ранд — из керамики. Всего в коллекции шесть моделей Blast, две из которых, выпущены в лимитированном серии.