Раскрыта точная дата выхода Indiana Jones: 17 апреля появится PS5-версия
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Раскрыта точная дата выхода Indiana Jones: 17 апреля появится PS5-версия

25 марта 2025

Поступила официальная информация о выходе PS5-версии Indiana Jones, над созданием которой работали студия MachineGames совместно с профессионалами от Bethesda Softworks.

На платформе очередной релиз версии появится 17 апреля, а последний анонс сопровождался трейлером юмористического характера. Почить другие новости компьютерных игр можно на сайте https://www.strategium.ru/forum/news

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Немного о персонаже

Персонаж Индиана Джонс появился благодаря режиссеру и сценаристу Джорджу Лукасу в 1973 году. Охотник за сокровищами моментально стал любимцем миллионов, а роль принесла актеру Харрисону Форду невероятную популярность.

Франшиза стала бестселлером и принесла создателям многомиллионную прибыль.

Приключенческая игра позволяет почувствовать себя в роли легендарного и отважного археолога. Игроки могут отправиться в удивительное путешествие по загадочным мирам, погрузиться с атмосферу приключений и попробовать свои силы в разгадывании головоломок.

При помощи специального снаряжения можно отвлекать противников и уничтожать врагов. Инди умеет с легкостью преодолевать препятствия, отлично карабкается по стенам и совершает невероятные прыжки. Он отлично стреляет и не боится вступать в рукопашный бой, чтобы в конечном итоге выжить и достичь поставленной цели.

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Что известно о PS5-версии и игре

Indiana Jones and The Great Circle станет PS5-версией легендарной франшизы. Она будет распространяться на материальных носителях и в цифровом виде. Кроме стандартного варианта ($69,99) имеется премиум предложение, стоимость которого на порядок дороже ($99,99).

Оно позволяет получить доступ к релизу раньше на двое суток, а возможность предварительных заказов уже открыта.

Состоятельные ценители видеоигры могут позволить себе приобрести коллекционную версию ($189,99), которая включает полный перечень бонусов.

Она позволяет получить секретный глобус с хранилищем, особо ценный артефакт и тайный дневник. По заявлениям DanielRPK, а ближайшее время геймеров ожидают новые игры про смелого охотника за сокровищами и реликвиями. Созданные MachineGames детища в течение нескольких последних лет получали хвалебные отзывы от профессионалов и геймеров. По оценкам специалистов видеоигра о приключениях Инди набрала в Steam свыше 4 000 положительных оценок, а некоторые критики назвали ее эксклюзивом Xbox. Остается ожидать наступления весны, когда Indiana Jones and the Great Circle станет официально доступной на ПК Xbox Series.



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