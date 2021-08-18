Расчетный счет: открывать или нет?

Как проводить платежи и бизнес-расчеты на безналичной основе? Необходимо открыть банковский расчетный счет (р/с). С его помощью проводят любые платежи (и не только!), связанные с предпринимательской деятельностью.
В числе основных задач р/с:
- Передача денег в банк.
- Проведение безналичной оплаты и зарплаты для сотрудников.
- Оплата товаров, аренды и услуг, которые потребуются для ведения бизнеса.
- Налоговые выплаты.
Для чего предприниматели открывают расчетный счет?
Если вы открыли ООО, то вам не придется определяться – нужен ли вам р/с. Его наличие предполагается по закону.
Если у вас ИП, выбор индивидуален.
Основные преимущества открытия расчетного счета:
- Вам будет удобнее переводить налоговые выплаты и иные отчисления в установленные по закону фонды.
- Вы легко будете заключать договора на крупные суммы.
- Повысится статус вашего бизнеса.
- Увеличится количество доступных опций при условии использования интернет-банкинга.
- Для вас откроется торговый эквайринг.
Список необходимых документов
Для открытия р/с готовятся следующие документы:
- Заявление. Существует ряд банков, которые открывают счет сразу после подачи соответствующего заявления.
- Документы, включающие подписи лиц, которым будет открыт доступ к счету.
- Действующий паспорт.
- Свидетельства, доказывающие государственную регистрацию и постановку на учет в налоговую.
- Налоговая декларация, если вы ведете предпринимательскую деятельность свыше трех месяцев.
- Копия Устава, протокол собрания учредителей (для ООО).
Как выбрать банк для открытия р/с?
Сегодня в каждом банке доступна услуга по открытия расчетного счета.
Из-за у предпринимателей возникают десятки вопросов относительно того, как делать выбор.
Чтобы установить идеальный банк лично для ваших целей, учитывайте следующие критерии:
- Какая стоимость открытия и сколько опций включает р/с. Совет – не делайте выбор на основании низкой цены. Иногда высокая цена (абонентская плата) будет более выгодная, так как сразу включает оплату как переводов, так и пополнений.
- Какие у банка отзывы. Как правило, в Интернете клиенты пишут о том, что им нравится или нет в обслуживании.
- Насколько удобный установлен интернет-банкинг.
- Сколько открыто способов, позволяющих пополнять счет.
Стоит сказать, что и процедура закрытия банка – достаточно простая.
Необходимо только написать заявление, и финансовые средства, если они присутствуют, будут переведены на иные ваши счета. Как правило, банки не взимают дополнительную комиссию за процедуру закрытия.
Основной вывод – вне зависимости от того, какой предпринимательской деятельностью вы занимаетесь, открытие р/с – это выгодно и удобно.