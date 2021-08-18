Расчетный счет: открывать или нет?
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Расчетный счет: открывать или нет?

18 августа 2021

Как проводить платежи и бизнес-расчеты на безналичной основе? Необходимо открыть банковский расчетный счет (р/с). С его помощью проводят любые платежи (и не только!), связанные с предпринимательской деятельностью.

В числе основных задач р/с:

  • Передача денег в банк.
  • Проведение безналичной оплаты и зарплаты для сотрудников.
  • Оплата товаров, аренды и услуг, которые потребуются для ведения бизнеса.
  • Налоговые выплаты.

Для чего предприниматели открывают расчетный счет?

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Если вы открыли ООО, то вам не придется определяться – нужен ли вам р/с. Его наличие предполагается по закону.

Если у вас ИП, выбор индивидуален.

Основные преимущества открытия расчетного счета:

  • Вам будет удобнее переводить налоговые выплаты и иные отчисления в установленные по закону фонды.
  • Вы легко будете заключать договора на крупные суммы.
  • Повысится статус вашего бизнеса.
  • Увеличится количество доступных опций при условии использования интернет-банкинга.
  • Для вас откроется торговый эквайринг.

Список необходимых документов

Для открытия р/с готовятся следующие документы:

  • Заявление. Существует ряд банков, которые открывают счет сразу после подачи соответствующего заявления.
  • Документы, включающие подписи лиц, которым будет открыт доступ к счету.
  • Действующий паспорт.
  • Свидетельства, доказывающие государственную регистрацию и постановку на учет в налоговую.
  • Налоговая декларация, если вы ведете предпринимательскую деятельность свыше трех месяцев.
  • Копия Устава, протокол собрания учредителей (для ООО).

Как выбрать банк для открытия р/с?

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Сегодня в каждом банке доступна услуга по открытия расчетного счета.

Из-за у предпринимателей возникают десятки вопросов относительно того, как делать выбор.

Чтобы установить идеальный банк лично для ваших целей, учитывайте следующие критерии:

  • Какая стоимость открытия и сколько опций включает р/с. Совет – не делайте выбор на основании низкой цены. Иногда высокая цена (абонентская плата) будет более выгодная, так как сразу включает оплату как переводов, так и пополнений.
  • Какие у банка отзывы. Как правило, в Интернете клиенты пишут о том, что им нравится или нет в обслуживании.
  • Насколько удобный установлен интернет-банкинг.
  • Сколько открыто способов, позволяющих пополнять счет.

Стоит сказать, что и процедура закрытия банка – достаточно простая.

Необходимо только написать заявление, и финансовые средства, если они присутствуют, будут переведены на иные ваши счета. Как правило, банки не взимают дополнительную комиссию за процедуру закрытия.

Основной вывод – вне зависимости от того, какой предпринимательской деятельностью вы занимаетесь, открытие р/с – это выгодно и удобно.



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