Пульверизатор (краскопульт) пневматический: как выбирать согласно конструктивным особенностям

В целях повышения качества покраски модным веянием стало применение пульверизаторов, «заточенных» под равномерное опыление красочными брызгами поверхности материала, изделия, техники. Сравнительно бюджетные и удобные, они быстро вошли в обиход маляров, дачников и художников, работающих в технике графити. Купить краскопульт может каждый желающий, но чтобы выбрать подходящий вариант, нужно знать, какие бывают виды окрасочных пистолетов, а также их некоторые особенности.

Основные разновидности краскопультов и их конструкция

Даже этот маленький инструмент оброс серией вариаций, отвечающих требованиям самых привередливых клиентов. Существуют базовые виды пульверизаторов:

пневматический;

электрический.

Первый не мыслим без воздушного компрессора, корпус у негоможет быть изготовлен из стали или пластика (одноразовые).Остальные части представляют собой разные регуляторы и пусковой курок, а завершает конструкцию бачок для заливки расходного материала.Сверху агрегата крепится регулятор подачи краски, как правило, с торцевой стороны. Он удобно сочетается с регулятором подачи воздуха.

Если приобретенная вами модель не отличаетсяинтуитивно понятным интерфейсом, то придется повозиться со схемами из инструкции. На пневматическом пульверизаторе имеется регулятор размера факела, а форсунка видоизменяет форму струи: от плоской до круглой. После нажатия на курок активируется одновременная подача краски/лака и воздуха.

Как выбрать пульверизатор пневматического принципа работы

При подборе инструмента рекомендуется обратить пристальное внимание на дюзу, являющуюся съемной деталью, имеющую отверстие по центру для подачи жидкости, дырочки для подачи воздуха к форсунке. Именно диаметр этих сквозных отверстий и решит судьбу предполагаемой покраски. Не трудно догадаться, что для прокрашивания мелких составляющих оптимальным вариантом будет мелкопористые разновидности дюзы.

В процессе распыления покрасочный материал, вытекающий из сопла, обдувается сжатым воздухом. Из чего становится очевидным, что радиус сопла сыграет роль в характере распыления.

Траектория движения окрашивающих частиц будет определяться движениями руки мастера. Кроме того, не нужно забывать, что при повышении давления струи сжатого воздуха брызги становятся мельче. Подбор правильной марки проводится исходя из потребностей клиента. Для одноразовой покраски подойдет бюджетный пластиковый пульверизатор одноразового пользования.

При необходимости придать подобающий вид сразу многим предметам быта из квартиры/дачи, стальные экземпляры с мелкоточечной подачей – это наилучший вариант.

А вот промышленникам, использующим пневматические краскопульты ежедневно, для нанесения толстого слоя краски на поверхности внушительной площади потребуется самый мощный стальной экземпляр, причем, не один, и в комплекте с дополнительными наборами комплектующих.

Сделайте выбор разумно, и сэкономите немало средств. Рационально подобранная модель предотвратит жалобы и недовольство в связи с последствиями ненадлежащего применения.