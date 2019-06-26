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Промо продукция — что это

26 июня 2019

Промо продукция используется для повышения узнаваемости компании, повышения имиджа, а также в качестве приятных презентов и напоминании о партнерстве. Качественно изготовить промо продукцию с логотипом могут специалисты компании МакетПринт http://www.maketprint.ru/.

Промо продукция — что это?

Промо продуктами принято называть привычные предметы обихода, а также канцелярские принадлежности, одежду, посуду с логотипом и символикой организации.

Обычно промо изделия используются внутри самого предприятия, а также для презентации компаньонам, клиентам.

Канцелярские принадлежности

Используются повсеместно — как представителями организации, так и партнерами. Представляют собой следующие предметы:

  • шариковые, или перьевые ручки, карандаши, маркеры;
  • блокноты и записные книжки, ежедневники;
  • подставки и лотки для бумаг, документов;
  • бейджи;
  • статуэтки с логотипом.

Посуда и напитки

Иногда в качестве презента выбирается напиток, производство и маркировку которого предварительно заказывают у изготовителя. Этикетка продукта оформляется по макету, однако информация о партии, месте и компании, выпустившей товар, остается неизменной.

Среди промо продуктов из посуды популярностью пользуются чайные и кофейные наборы, специальная посуда ля напитков и графины, кувшины.

Редко выполняется сервировочная посуда с логотипом.

Одежда и спецодежда

Одежда с нанесенными товарными знаками, специальной символикой организации, или с изображением миниатюры используется в качестве подарков потребителям, также выступает в качестве дополнительной рекламы (футболки, жилеты, панамы, повязки и др.).

Спецодежда с логотипом используется строго, а пределах производства (предприятия), выдается каждому сотруднику. Форма рабочей одежды выполняется в зависимости с условиями труда каждого конкретного работника, а также существует универсальная форма, выдаваемая всем. Различается рабочая форма с логотипом для теплого и холодного времени года.

Изготовление промо продукции

Изготовление промо продуктов выполняется на готовых поверхностях, то есть, если это посуда, то предварительно реализуется товар без графического оформления. Далее, определяется необходимый тип печати и средства, при помощи которых будет воплощаться нанесение изображений.

Для работы с промо продуктами понадобятся печатающие устройства различного типа и специализации, а также профильные специалисты. Кроме того, не помешает прямое сотрудничество с изготовителями предметов, на которые планируется печатать заказную графику.



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