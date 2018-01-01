Производство и монтаж наружной рекламы

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Реклама имеет множество различных проявлений. Отметим, что некоторые из них располагают большей эффективностью, другие – меньшей. В задачу PR-специалиста входит выбор рекламных инструментов, наиболее эффективных для продвижения конкретного проекта. Тем не менее, наружная реклама является наиболее эффективным видом PR-продвижения бренда практически в любой сфере (вне зависимости от направленности бизнеса).

Заказать наружную рекламу в Днепре можно удалённо (через Интернет). Безусловно, заказу должна предшествовать подробная консультация, которая позволит сделать наружную рекламу наиболее эффективной и привлекательной для потенциальных клиентов.

Что относят к наружной рекламе?

В подавляющем большинстве случаев речь идёт о билбордах и растяжках с изображениями, устанавливаемыми вдоль проезжей части. Действительно, такой вид наружной рекламы успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Но не стоит забывать и о фасадах зданий. Вывеска организации или фирмы может точно также привлекать новых клиентов. Причём в режиме 24/7 (если вывеска выполнена с использованием светодиодов или неонового освещения).

Производство подобных вывесок осуществляется следующим образом:

на компьютере разрабатывается эскиз;

эскиз согласовывается с заказчиком;

посредством специализированного оборудования из акрила и поликарбоната вырезаются заготовки;

из заготовок собираются объёмные буквы и надписи;

устанавливаются осветительные приборы.

При необходимости производители наружной рекламы могут установить дополнительно контроллер. С его помощью можно будет более гибко управлять освещением (а не только вкл/выкл).

Установка на фасаде здания

Важно понимать, что для установки собственной вывески на фасаде здания, необходимо получить разрешение у городской управы. В противном случае Вас не только обяжут снять несогласованную вывеску, но и заплатить штраф в городскую казну.

Естественно, вывеска никоим своим проявлением (шрифтом, содержанием, раскраской и т.д.) не должна оскорблять ни одну социальную группу. Иначе конфликт с городской управой может перерасти в уголовную плоскость.

Также важно осознавать факт, сутью которого является невозможность провокации в вывеске соседних учреждений.

В видео наглядно продемонстрирован процесс производства наружной рекламы (от эскизирования до установки на фасаде):