Профи ру представляет собой информационный портал, где представлена широкая база специалистов. Каждый желающий может выбрать для себя профессионала нужного направления.

Что такое профи ру

Данный портал создан для того, чтобы профессионалы и клиенты могли встретиться. Площадка представляет вниманию посетителей широкий выбор специалистов с хорошими знаниями.

База включает в себя около 2 млн. профессионалов в 900 направлений. Ежедневно на профи ру заключается огромное количество сделок. Этот сервис очень популярен и имеет хорошую репутацию. Для специалистов данная площадка предлагает отличные возможности в поиске клиентов на свои услуги. Но для того, чтобы клиенты появились, очень важно иметь положительные отзывы о своей работе. Сегодня есть способ получить первые отклики на данной площадке – это купить отзывы на Профи ру.

Поиск специалиста нужного направления

Чтобы выбрать специалиста нужной категории, достаточно просто указать в поисковой строке сайта нужную профессию. Система найдет лучших специалистов. Клиенту останется выбрать исполнителя в соответствии со своим бюджетом. Специалисты ознакомятся с поставленной задачей и откликнуться на предложение.

Оплата производится лично в руки исполнителю. Сайт только представляет услугу по поиску клиента/специалиста. За данную услугу он не взимает плату.

Как осуществляется поиск задачи на сервисе

При желании заработать на сервисе, специалист должен зарегистрироваться. Сделать это можно непосредственно на самом сайте или в приложении. После, пользователь авторизуется и попадает в свой личный кабинет. В ЛК будут видны задачи клиентов. Можно сортировать их в соответствии со своими условиями. Достаточно откликнуться, сообщить о своем опыте работы в данном направлении. Заказчик рассмотрит кандидатуры и выберет подходящего.

Заказчики и исполнители оставляют отзывы. Сервис предлагает пользователям делиться мнением друг о друге. Так что, перед обращением можно прочесть о том, какое впечатление сложилось у заказчика или специалиста.

Как набрать клиентов

На профи ру можно заработать вполне хорошие деньги.

Особенно, если специалист очень хороший, клиентов будет всегда много.

Чтобы начать зарабатывать, необходимо создать хорошее портфолио на сайте. Нужно обязательно рассказать о своем опыте, стаже работы. Будет хорошо если на сайте представить фото в процессе выполнения работы. Также важно указать расценки. В прайс-листе должны быть подробно вписаны цены за все услуги, которые доступны для выполнения. Специалисты с большим опытом, хорошими отзывами берут дороже. Начинающие посетители сайта указывают небольшую стоимость за выполнение своих услуг.

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