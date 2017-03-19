Прибыльный заработок в интернете и файлообменники

Теперь о файлобменнике, что же это? Файлообменник – это сервис, где хранятся файлы, доступные для скачивания всем людям 24 часа в сутки.

Каждый из нас хоть когда-то качал с файлообменника фильмы, игры, книги и прочие файлы, которые были нужны. Самые популярные файлобменники – это: Depositfiles, Turbobit, Letitbit и прочие сервисы.

Так вот, вы замечали, что, когда хотите скачать какой нибудь файл с файлообменника, вам предлагают сделать это двумя способами:

Первый – это заплатить деньги и качать с большой скоростью и без ожидания.

Второй – это качать с медленной скоростью и при этом еще подождать минуту или более для предоставление ссылки на скачивание.

А вы не задумывались, что за любое ваше скачивание кто-то получает деньги? Нет? А зря! Это довольно прибыльный бизнес, для него не нужно создавать личный сайт, вложения средств и прочей суеты.

А всего лишь нужно иметь компьютер, интернет и немного свободного времени. Для того чтобы начать зарабатывать, вам нужно загрузить свои файлы на файлообменник.

Однако спросите вы, кто же будет качать мои файлы? Все очень просто, в сети есть сайты на движке DLE (datalife Engine). Это новостные сайты, особенность таких сайтов заключается в том, что как администраторы могут добавлять туда новости, так и обычные пользователи.

Администратору сайта выгодно то, что на его сайт загружают новости обычные пользователи. Это львиная доля его работы, а вам выгодно то, что к скачиваемому контенту вы будите предоставлять ссылку на свой файл.

Другими словами, вы создаете на данном сайте новость, к примеру, что прочитали интересную книгу и хотите поделиться ею с другими пользователями и предоставляете ссылку на скачивание вашей книги.

Теперь, пожалуй, самый главный вопрос, сколько же вы сможете заработать данным путем? Ответ прост: файлообменники платят от 5 до 25 $ за каждую тысячу скачиваний вашего файла.

Но скажете вы 1000 скачиваний это же очень много и долго. А если представить, что вам не придется раскидывать свои ссылки по разным DLE сайтам вручную, то это уже другое дело.

Для этого есть специальная программа, в ней вы оформляете свою новость, например, это книга, вы делаете описание её, вставляете ссылку на скачивание данной книги и отправляете сразу аж на 1000 таких сайтов данную новость.

Таких программ в сети не мало и вы с легкостью найдете подходящую вам. Теперь порассуждаем о количестве скачиваний, вот вы загрузили вашу новость на 1000 сайтов, допустим, с каждого сайта скачало по 1 человеку и вот у вас уже 1000 скачиваний.

Допустим, в месяц вы будите загружать одну новость на 1000 сайтов и того ваш заработок составит 30 — 150 $. Согласитесь, не плохие деньги за столь не сложную работу.

Далее на видео смотрите полезные советы о том, как заработать на файлообменниках.