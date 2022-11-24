Прекрасные каллы: как этот экзотический вид выживает в холодное время года

Даже такое экзотическое растение, как калла, может пережить нашу зиму невредимым. Показываем, когда, где и как успешно могут зимовать каллы и как правильно ухаживать за ними в холодные месяцы.

Экзотическая Zantedeschia aethiopica — популярное комнатное и садовое растение.

Каллу ( Zantedeschia aethiopica ) часто также называют Зантедескией. Она известна как экзотическое растение, привлекающее своими крупными, внушительными цветами. Его можно держать как комнатное растение в горшке, чтобы добавить атмосферу джунглей в дом или офис, или украсить сад летом.

Однако, к сожалению, эти растения не могут зимовать на открытом воздухе. В этой статье мы объясним, как сохранить вашу каллу на долгие годы.

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Зимостойки ли каллы?

Калла происходит не из Эфиопии, как можно предположить из ее ботанического названия Зантедеския эфиопская (Zantedeschia aethiopica), а из Южной Африки.

Там растение избаловано круглогодичной теплой температурой, которая на самом деле никогда не опускается ниже 20 °C. Соответственно, каллы не зимостойки и не могут зимовать на открытом воздухе в нашей стране.

Но исключения подтверждают правило, как мы все знаем. Например, существует сорт каллы, специально выведенный для холодов. «Кроузборо» цветет летом и, как говорят, выдерживает низкие температуры до -20 ° C. В частности, это означает, что зимой надземные части растения этого выносливого сорта зантедесхии отмерзают или обрезаются.

Клубни остаются в земле всю зиму и весной могут дать ростки. Поскольку популярность каллы в саду продолжает расти, появление новых морозоустойчивых сортов каллы, несомненно, является лишь вопросом времени.

Резюме: зимостойки ли каллы?

Обычные сорта не зимостойки

Единственным исключением является сорт 'Crowsborough'.

Его клубни выдерживают минусовые температуры до -20 °C.

Совет: обратите внимание на свою каллу, чтобы убедиться, что это настоящая Zantedeschia aethiopica. Его легко спутать с белокрыльником болотным ( Calla palustris ), который, в отличие от зантедесхии, произрастает в северном полушарии и очень зимостоек.

За одним исключением, каллы не зимостойки и не должны зимовать на открытом воздухе.

Советы по уходу

В своей родной Южной Африке у зантедесхии бывает не четыре, а всего два сезона: сухой и сезон дождей. Поэтому калла также требует строгого вегетационного периода для пышного роста в этой стране. Это значит, что в период вегетации летом ему нужны максимально высокие температуры и достаточное количество воды, а зимой нужны прохладные температуры и засуха. Покажем, как создать идеальные зимние условия для каллы, выращиваемой как в помещении, так и на открытом воздухе.

Когда становится слишком холодно для каллы?

Каллы или зантедескии, к сожалению, подвержены обморожению и быстро повреждаются при слишком низких температурах. Комнатные каллы в горшках слишком мерзнут при температуре ниже 15 °C, и их следует быстро переносить в тепло. Зантедескии, которые высаживают летом или выращивают в горшках в саду, нуждаются в соответствующих мерах защиты от температуры ниже 10 °C, чтобы благополучно пережить зиму.

Как уже упоминалось, пока что единственным исключением является морозостойкий сорт калл 'Crowsborough', который может выдерживать низкие температуры до -20 °C.

Обзор: когда слишком холодно для зантедескии?

Комнатная калла: От температуры ниже 15 °C

Калла в открытом грунте: при температуре ниже 10 °C.

'Crowsborough': клубень переживает мороз до -20 °C.

Зимовка каллы: как и где?

Зимовка комнатных и садовых калл серьезно отличается. В то время как комнатные каллы продолжают содержаться в помещении, садовые каллы осенью выкапывают и сохраняют на зиму только клубни.

Во-первых, давайте посмотрим, как лучше всего организовать зимовку вашим комнатным каллам: даже зимой зантедесхия нуждается в как можно более светлом месте, например, на подоконнике. Тем не менее, вы должны избегать прямых солнечных лучей любой ценой. Температура становится критической, ведь она должна оставаться постоянной в течение всей зимы и по возможности не колебаться. При постоянных 10°С калла в горшке без повреждений переживет зиму.

Резюме: Зимовка комнатной каллы

Светлое место без прямых солнечных лучей

Идеальная температура: 10 °C

Отсутствие колебаний температуры

Каллы любят постоянную температуру 10 °C в помещении.

Садовые каллы требуют еще нескольких шагов, чтобы пережить зиму. Начинайте подготовку уже в августе, полностью прекращая внесение удобрений и постепенно сокращая полив. Затем, в начале октября, пора выкапывать запасающие органы растения, клубни. Только они будут зимовать.

У выкопанных калл обрежьте все надземные части растения до пяти сантиметров. Аккуратно стряхните или стряхните землю с клубней. Теперь подсушите клубни на стеллаже два-три дня. Тогда зантедескии готовы переехать в свои зимние квартиры.

Для этого выберите темное сухое место, например, погреб. При перезимовке калл температура не должна подниматься выше 15 °С, иначе растения начнут прорастать. Однако температура не должна опускаться ниже 0°С, иначе клубни вымерзнут. Поместите клубни в ящик, наполненный сухим песком или сухой соломой. Это позволяет клубням каллы отдохнуть зимой и снова высадить их весной.

Зимовка каллы в открытом грунте: резюме

С конца августа меньше поливайте, прекратите подкормку.

В начале октября выкопайте клубни из земли

Обрежьте все надземные части растения до 5 см.

Удалить почву

Дайте клубням высохнуть в течение 2-3 дней.

Зимуют в ящике с сухим песком или соломой.

Хранить в защищенном от мороза, темном и сухом месте

Температура всегда должна быть ниже 15 °C.

Неморозостойкие каллы лучше всего выращивать в горшках.

Уход за каллами зимой

Как уже упоминалось, зима — сухой сезон для калл. Именно поэтому их следует поливать очень умеренно. Дайте субстрату почти полностью высохнуть перед поливом – очень небольшими количествами. Также избегайте внесения удобрений в зимние месяцы. К сожалению, зантедесхию часто атакуют вредители в холодное время года.

Поэтому регулярно проверяйте растение на наличие вредителей. Типичными вредителями комнатных калл являются листовая тля ( Sternorrhyncha ) и паутинный клещ ( Tetranychidae ). С другой стороны, увядшие края листьев и обесцвеченные листья указывают на корневую гниль, вызванную слишком частым поливом.

Если вы регулярно удаляете отмершие части комнатного растения, ваши каллы не нуждаются в обрезке. Весной можно потихоньку подготовить каллу к сезону дождей, предварительно повысив температуру до 12 или 15°С. Теперь растение снова начнет медленно расти, и поэтому ему нужно больше воды. Но не переусердствуйте в начале, все-таки поливайте умеренно. Садовые каллы, перезимовавшие клубнями, не требуют ухода в течение зимы.

Уход за каллами зимой – Обзор:

Только поливайте комнатные каллы очень умеренно.

Без оплодотворения

Регулярно проверяйте на наличие вредителей

Регулярно удаляйте отмершие части растений

Весной постепенно повышайте температуру до 12–15 °C.

Постепенно увеличивайте полив – рост регулируется

Каллы, перезимовавшие клубнями, не требуют ухода

Совет: всегда надевайте перчатки, потому что все части растения каллы ядовиты.

Если вы каллы перезимовали в виде клубней, у вас есть два варианта высадки растения весной. Либо сначала посадите клубни в горшок и дайте им расти в помещении, либо проигнорируйте этот шаг и посадите их прямо на открытом воздухе, когда больше не ожидаются заморозки.

Если сначала посадить клубни в горшки, вы дадите растениям преимущество, и они начнут цвести раньше в этом году. Для этого подготовьте горшок с почвенной смесью, которую вы должны обогатить удобрением с эффектом медленного высвобождения.

Теперь клубень следует поместить в горшок глубиной в десять сантиметров, засыпать субстратом и полить. Тогда калла может хорошо расти в светлом месте при комнатной температуре. Поливайте его регулярно, увеличивая количество воды пропорционально их росту. Наконец, в середине мая растение можно пересадить в открытый грунт.

Как вариант, можно высадить перезимовавшие клубни прямо в открытый грунт в конце мая – либо на грядки, либо в горшки.

Каллы можно высаживать на открытом воздухе в середине мая.

Посадка клубней на открытом воздухе весной – резюме:

Снять клубни с зимнего хранения в начале марта.

Заполните горшок субстратом и органическим удобрением длительного действия.

Посадите клубень глубиной 10 см.

Ставим в светлое место при комнатной температуре

Постепенно увеличивайте количество полива пропорционально росту

Посев в середине мая

В качестве альтернативы, не сажайте весной в помещении, а сажайте клубни прямо на грядки или в открытые горшки в середине/конце мая.

Не всем растениям нужно перезимовывать с такими же усилиями, как калле. Многие многолетники выносливы и легко переживают холодный сезон в саду.