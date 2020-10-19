Собственный дом, квартира – это всегда огромное количество самых различных бытовых проблем. В жилых помещениях необходимо постоянно поддерживать чистоту и порядок, на кухне посуда и кухонная утварь должны быть помыты и расставлены по своим местам.
Современным хозяйкам справиться со всеми бытовыми проблемами помогает не только высокотехнологичная бытовая и кухонная техника, но и небольшие удобные приспособления, к которым относится простая губка для мытья посуды. Широкий выбор поролоновых гигиенических губок предлагает компания muromporolon.ru по выгодным ценам.
Разновидности губок для кухни
Что представляет собой это изделие, знает каждый, даже маленькие дети. Но далеко не все могут представить, какое в действительно существует ассортимент губок для мытья посуды.
Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать губку в зависимости от той работы, которая будет выполняться с ее помощью. Для деликатных поверхностей есть свой вид губок, если надо справиться с сильными загрязнениями, да к тому же застарелыми, то и для этой работы можно найти соответствующую губку.
По большому счету, в арсенале домашней хозяйки дожжен быть полный набор губок для кухни, которые позволят справиться с любой по своей сложности работой:
- Поролоновые. Самая часто встречаемая разновидность. Практичное, удобное изделие, которое благодаря своей структуре способно создать много пены и неважно, какое средство при этом используется, мыло или специальное средство для мытья посуды. Самое главное – это невысокая цена при высоких функциональных возможностях.
- Абразивные. От первого варианта отличаются наличием жесткого покрытия с одной стороны. Это позволяет использовать губку в зависимости от вида выполняемой работ. Если необходимо смыть водой с посуды только жир, то используется мягкая сторона, когда требуется удалить сильные загрязнения, то с абразивным элементом. Такая губка незаменима, когда требуется привести в порядок поверхность кухонной плиты или раковины.
- Металлические. Представляют собой пучок из тонкой проволоки овальной или круглой формы. Используется для удаления трудно отмываемых загрязнений, пригоревшей пищи, сильно засохшего жира. С помощью такой губки легко и быстро можно привести в порядок любую кухонную утварь – сковороду, кастрюлю, противень.
- Целлюлозные. Сырьем для изготовления таких губок служит вискоза. Экологичны, антиаллергенны, хорошо впитывают влагу, имеют длительный рабочий ресурс.