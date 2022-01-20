Популярные виды твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы являются весьма популярным оборудованием, которое используется для обеспечения тепловой энергией систем отопления на основе жидкого теплоносителя.

Такое оборудование позволяет полностью обеспечить теплом помещения различной площади и назначения для их полноценной эксплуатации в холодное время года. В данной статье мы бы хотели подробнее остановиться на наиболее популярных видах твердотопливных котлов, рассказать об основных преимуществах и недостатках.

Сегодня к популярным видам можно отнести:

Котлы с традиционным горением.

Котлы длительного (верхнего) горения.

Пиролизные котлы.

Котлы с традиционным принципом сжигания топлива наиболее распространенный вид твердотопливного оборудования.

И хотя оно не отличается высокими техническими показателями работы, все же в соотношении цена-качество остаются отличным выбором для системы автономного отопления на дачном участке или помещений периодичной эксплуатации. Причиной этому есть достаточно низкая стоимость, как самого котла, так и его установки.

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Котлы длительного горения – более современный вид. Он отличается высоким показателем автономности и эффективности работы.

Благодаря применению принципа верхнего горения некоторые модели способны поддерживать пламя вплоть до 30 часов на твердых породах древесины. Этот принцип заключается в послойном сжигании топлива, который достаточно легко проверить самостоятельно с помощью зажженных спичек.

Если спичку держать пламенем вверх, то она будет гореть гораздо дольше. Так и в котле. Топливо, горящее сверху-вниз, будет отличаться более долгим периодом горения. Такие котлы нередко комплектуются электронными способами управления температурой теплоносителя и нагнетательными вентиляторами.

Пиролизные котлы можно отнести к оборудования, отличающемся наивысшими показателями эффективности. Этому способствует особый способ сжигания топлива. Конструкция котла предполагает наличие двух камер сгорания.

В одной осуществляется первичная переработка в условиях ограниченного количества воздуха. При этом происходит выделение пиролизного газа. Во второй камере происходит дожигания данного газа.

При этом выделяется высокая температура (до 1200 градусов). Пиролизные твердотопливные котлы, из-за сложной конструкции, имеют достаточно высокую стоимость.