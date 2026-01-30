Поиск информации в Telegram: лайфхаки и подводные камни

В Телеграм функция поиска служит для нахождения групп и каналов, контактов и сообщений. Для этого нужно вводить упоминания, хэштеги и ключевые слова. Можно пользоваться встроенными в мессенджер инструментами, и альтернативными способами.

Информацию и инструменты для поиска в Telegram можно найти по ссылке https://github.com/OSINT-searcher/OSINT_i_probiv_Telegram.

Примеры лайфхаков

Рекомендуется использование основанных на опыте практик пользователей следующих советов:

Максимальное уточнение ключевых слов. Искать не «картины», а необходимые «картины модернистов» или «чек-лист выбора задвижек с клиновым затвором». Большее уточнение повышает шанс описка того, что требуется.

Во время поиска с помощью хэштегов, практиковать добавление дополнительных уточнений. Вместо #курсы программирования, #рецепты, писать конкретное #курсы фронтед-разработчиков, #рецепты вторых блюд с низким количеством белка.

Если известна точно часть искомой фразы, вводить ее в кавычках. Остальную часть писать без них. Например: как приготовить суп «с фрикадельками». После нахождения рецептов приготовления супов, система выберет из них рецепты с точным упоминанием фразы «с фрикадельками».

Активнее пользоваться встроенными вкладками. Применение фильтров, разделяющих чаты по видам: личных, по каналам или группам. Или по «Файлам», «Ссылкам», «Медиа». Задача будет сужена, ссылка или требуемый документ (файл) найдется намного быстрее.

Полезно также при поиске давних файлов, договоров, писем и сообщений, добавлять поиск с датой, упоминаниями, автором.

Примененная дата из большой массы выберет небольшую часть сообщений на указанное число, плюс конкретного пользователя в соответствии с упоминанием.

Наличие подводных камней

Придется столкнуться с рядом неожиданностей и ограничений:

Поиск в мессенджере выдаст только первые 10 групп, хотя их по выполненному запросу могут быть сотни и тысячи.

Возможно наличие теневого бана у искомого сообщества или канала (чата), который на него наложил Телеграм из-за каких-либо подозрений. Тогда в открытом поиске вы ничего не найдете.

Торможение поиска после некоторого числа введенных запросов. Система постепенно начинает замедляться, ограничивая их количество.

Телеграм разрешает показ в поиске только публичных каналов и тех, на которые вы подписаны. Остальные по результатам поиска не будут видны для вас.

Важно проводить проверку выдаваемой из поиска информации общего характера, так как она имеет субъективный индивидуальный характер. Полученная новостная информация может быть неточной или искаженной одним частным каналом.

Ее стоит сверить с другими, авторитетными источниками.

