Почему переводчик должен иметь портфолио?

Вопрос «зачем переводчику портфолио?» актуален не только для новичков, но и опытных специалистов. В профессиональной среде не утихают споры насчет его целесообразности. Казалось бы, образцы выполненных переводов – лучший способ продемонстрировать потенциальному клиенту свои навыки. Но не всегда это помогает.

Например, если вы намерены сотрудничать с бюро переводов, будьте готовы выполнить тестовое задание. В данном материале мы разберемся, зачем переводчику портфолио.

4 причины сделать портфолио

Показать образцы своих работ. Это не только наглядное подтверждение вашей квалификации, но и доказательство активности как специалиста. Обязательно указывайте ваше имя в каждом тексте; Предоставить клиенту возможность оценить ваш стиль. Укажите, на каких типах переводов вы специализируетесь, каким образом решаете задачи? Есть заказчики, заинтересованные в текстах, написанных в определенном стиле. Например, переводах рекламной тематики; Доказать свой профессионализм. Обязательно включите в портфолио отзывы предыдущих заказчиков и рекомендательные письма с прошлых мест работы. Тем самым вы повысите к себе доверие со стороны заказчика; Указать специализацию. Для построения успешной карьеры необходимо сконцентрироваться на нескольких направлениях, чтобы оттачивать навыки. Включите в портфолио образцы переводов по тематикам, с которыми вы хотите и готовы работать. Так вы дадите заказчику понять, с какими проектами к вам можно обращаться.

Что должно содержать портфолио?

Включите в него образцы лучших переводов по вашим языковым парам. Отберите тексты, которые в полной мере отражают ваши знания и навыки. Не стоит добавлять однотипные работы. Портфолио должно быть разнообразным и демонстрировать ваш широкий переводческий кругозор.

Безусловно, в начале карьеры у вас возникнут трудности с его созданием. Поскольку вы еще не работали над серьезными проектами. Но это вовсе не означает, что не нужно его делать. Выполните «показательные» переводы специально для этих целей.

Обязательно обновляйте ваши работы. Так вы показываете, что профессионально растете и развиваетесь. Заказчики по достоинству оценят ваши стремления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что портфолио играет огромную роль в построении успешной карьеры переводчика. Поэтому нужно приложить максимум усилий для его создания. Впоследствии оно будет работать на вас.

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