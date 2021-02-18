В современном мире пластиковые изделия заняли главное место на рынке товаров. И это не просто так. Ведь материал весьма дешёвый и обладает небольшой массой, а также простотой производства.

Предназначаются дозаторы и распылители из полипропилена для того, чтобы в одно нажатие получить необходимую порцию продукции. Распылители и дозаторы в Санкт-Петербурге в широком ассортименте представлены на сайте компании plastsimple.ru.

Благодаря им расход материала весьма экономичный, а сам процесс – удобный. Такие колпачки к таре с компонентом крепятся при помощи резьбового соединения. Фиксация у них максимально плотная, что обеспечивает хорошие показатели герметичности.

Распылителями называют механизм, с помощью которого можно осуществить подачу жидкого состава. На колпачке, который присутствует на носике, как правило, присутствует три основных режима: распыление в виде спрея либо же струи, а также закрыто.

Дозаторы предназначаются для подачи вещества в разнообразными показателями вязкости: лосьон и жидкое мыло, крема. Флаконы с наличием дозатора в действие приводятся нажатием на колпачок. Подаётся вещество, присутствующее внутри, при помощи пластиковой трубки.

Сфера использования

Область применения пластиковых дозаторов и распылителей весьма обширна.

Но наибольшее распространение они получили на предприятиях, которые выпускают репелленты, агрохимию, уходовые вещества для груминга и в химическом производстве, а также на фармацевтических заводах и парфюмерно-косметических.

У этих изделий присутствует большое количество положительных свойств. Среди них основными являются: наличие нескольких режимов и возможность многоразового использования на разнообразных типах флаконов, удобство в период эксплуатации.

При выборе этих изделий стоит быть предельно внимательными, несмотря на простоту их конструкции. Ведь на выбор большое влияние оказывает уровень вязкости материала, который будет подаваться при помощи дозатора или же распылителя.

Это может быть крем либо мыло, дозаторы для густых либо же для вязких составов, для маловязких или же жидких. Трубку стоит также внимательно подбирать.

Она обязательно должна доставать до днища флакона, чтобы вещество могло быть полностью использовано. Диаметр горлышка тары полностью должен совпадать с диаметром резьбового соединения. Материал должен быть высокого качества, чтобы изделие прослужило продолжительный период.