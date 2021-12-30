Перспективы безопасности информации на международном уровне

В конце октября 2021 года встречу по данной теме организовали дистанционно через сеть интернет радиоэлектронный университет в городе Харькове (ХНУРЭ) и Университет Азербайджана.

Более подробную информацию о данном событии можно найти на официальном сайте https://nure.ua/ .

Как прошло мероприятие

Открывал Международную конференцию проректор ХНУРЭ Мурад Омаров, возглавивший в своем вузе направление деятельности по международному сотрудничеству.

Мурад Омаров охарактеризовал комплексную инфраструктуру своего университета по работе с безопасностью информации, многолетний наработанный опыт в данном направлении, и профессионализм имеющихся в штате вуза кадров.

Коллектив ХНУРЭ, основываясь на богатом опыте, готов активно сотрудничать с Университетом Азербайджана в отношениях безопасности информации и других смежных темах.

Перед слушателями выступила Саадат Алиева – руководитель азербайджанского университета.

Ректор пожелала коллективам обоих университетов успехов в дальнейшем сотрудничестве. Госпожа Алиева подчеркнула плодотворность взаимных работ университетов с 2019 года в общих разработках по разработкам информационных коммуникаций.

Уже тогда, в 2019 году, стороны подписали меморандум по обоюдному признанию совместной международной программы, обеспечивающей двойные дипломы между вузами по таким дисциплинам, как информатика и компьютерная инженерия.

Участники конференции услышали 15 докладов специалистов двух кафедр по темам информационных инженерных коммуникаций, защитных информационных систем, и компьютерных радиосистем.

Содержание всех статей и докладов публикуется в азербайджанских изданиях с данной специальной тематикой.

В день проведения конференции на территории ХНУРЭ была торжественно открыта современная учебная и научная лаборатория, основная тема работ которой – информационная безопасность. К моменту открытия лаборатория укомплектовалась необходимым оборудованием на высоком техническом уровне, которое соответствует последним требованиям информационной безопасности.

Прошедшую конференцию стороны считают успешным развитием эффективного сотрудничества двух высших учебных заведений.

Но главным итогом прошедшего мероприятия и всей предыдущей общей работы вузов станет в настоящее время общий проект – когда взаимными усилиями будет создана кафедра безопасности информации на территории Университета Азербайджана.