Периферийные устройства персонального компьютера

Периферийные устройства – приспособления, с помощью которых устанавливается связь между пользователем и компьютером. Абсолютно все, у кого есть ПК, работают с мышкой клавиатурой и монитором, но так ли это было всегда? В этой статье попробуем с этим разобраться.

Немного истории

Первый компьютер появился в 1941 году. Его создателем официально является Говард Эйксон.

Он представлял собой несколько больших стеллажей весом 4.5 тонны и площадью несколько десятков квадратных метров. Для того чтобы вводить данные в такой компьютер использовались перфокарты. Это были тонкие куски картона, на которых располагались отверстия. Таким образом, старые ПК работали с двоичной системой счисления – если есть отверстие, то это принимали за нуль, а если нет, то за единицу.

Но долго так продолжаться не могло, человечеству требовались более удобные приспособления для ввода и вывода данных из ЭВМ. Здесь мы разберем только основную информацию.

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Клавиатура

Почти такой, какой мы её видим, она появилась в 1960—1970х годах прошлого столетия. ПК уже сильно уменьшился в размерах и представлял собой видеотерминал.

Большой блок с экраном, куда были встроены все компоненты. Стандарта по расположению кнопок не было – каждый производитель выпускал устройство, как считал нужным. В зависимости от архитектуры ПК две разных клавиатуры могли быть полностью несовместимы. Первая клавиатура, очень похожая на ту, что мы используем сейчас появилась в 1984 году и выпускалась фирмой IBM. Именно эта компания выпустила стандарт, который очень похож на современный.

Мышь

В эру видеоблоков компьютерная мышь не использовалась.

Первый экземпляр был представлен в 1968 году на выставке в Калифорнии, а уже в 1970 году изобретение запатентовал ученый Дуглас Энгельбарт. Если сейчас компьютерного грызуна можно приобрести за 200 рублей, то в те времена устройство считалось дорогим.

Его стоимость составляла 400 долларов США, что по современным меркам равняется около 1000 долларов. А вот конструкция у девайса была очень примитивной – два перпендикулярных колеса, которые по отдельности перемещались в X и Y плоскостях.

Монитор

В начале своего появления (1960г.) представлял собой далеко не то, что мы привыкли видеть.

За стеклом располагалась панель лампочек, с помощью которых можно было отслеживать состояние работы программы. А лампочек, как вы понимаете, могло уместиться совсем немного, поэтому на тот момент он не использовался для вывода информации.

Эта задачу выполняли все те же перфокарты и перфоленты, но с ростом прогресса в области в ЭВМ монитор стал более гибким, и в 1980 году появился ЭЛТ дисплей, о которых имеет представление большое количество современных пользователей.

Заключение

Вот вы и познакомились с периферийными устройствами персонального компьютера. Изменятся ли они в скором будущем? Однозначно нет, слишком уж они подходят под требования современных ЭВМ.