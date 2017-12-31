Отдых в Брунее: достопримечательности Бандар-Сери-Бегавана

Бруней — это удивительная страна, расположенная в Азии на острове Калимантан.

В Брунее, словно грани в кубе, соединились роскошные дворцы и скромные дома на сваях, шум нефтяных предприятий и тишина древних лесов, религиозная строгость и государственная щедрость по отношению к своим гражданам. Недаром Бруней в переводе означает «Пристанище мира».

Достопримечательности Бандар-Сери-Бегавана

Город Бандар-Сери-Бегаван (столица Брунея) сам по себе является достопримечательностью.

Прогулка по этому опрятному современному городу будет приятной и познавательной, поскольку кроме современных зданий, мечетей и рынков, на его территории сохранилось множество старинных домов, построенных в характерном для Востока витиеватом стиле.

Тенистые сады и многочисленные парки с уютными уголками для отдыха обрамляют изящные культовые сооружения.

Дворец султана — это главная достопримечательность столицы Брунея. Он поражает своим великолепием и размерами, а также считается самым большим жилым дворцом в мире, поскольку вмещает в себе 1778 комнат.

На его территории находится роскошный дворцовый гарем, а также известная на весь мир частная коллекция автомобилей, в которую входят не только самые престижные мировые марки, но и все болиды, когда-либо победившие в знаменитой Формуле-1.

Если попасть туда в конце Рамадана, то есть в начале августа, то можно осмотреть дворец, и даже увидеть султана с его семьей.

Мечеть Омар-Али-Сайфуддин — это гордость не только столицы, но и страны в целом. Ее постройка относится к середине прошлого века.

Мечеть возвышается у самого берега реки Сунгей-Бруней и видна почти со всех точек города благодаря 52 метровой высоте и золотым куполам. Говорят, что ее интерьер необычайно роскошен, однако увидеть его могут только мусульмане.

Также внимание туристов привлекает Художественная галерея исламского искусства, расположенная в Брунейском музее. В его экспозиции туристы смогут увидеть несколько древних экземпляров священного Корана, привезенного из далекой Индии, Турции, Ирана и Египта.

В музее много интересных предметов, поднятых с многочисленных затонувших кораблей. Кроме того, невозможно обойти вниманием роскошную коллекцию оружия.

Под личным патронатом султана находится гордость страны — Джерудонг-Парк. Эта просторная зеленая зона включает в себя целый спортивно-развлекательный комплекс, в котором каждый сможет найти занятие по интересам.

Национальный парк Улу-Тембуронг также достоин внимания. Для его посещения необходимо отправиться в одноименный восточный район страны, но прогулка по этому экологическому парку того стоит.

На его территории заботливо сохраняют природную среду тропиков с разнообразной уникальной флорой и фауной. Кроме того, можно заглянуть в гости в этнические деревни народностей ибан, малай и мурут, которые живут по своим древним законам.

Отдых в Брунее носит неторопливый и размеренный характер из-за отсутствия веселой ночной жизни. Путешествую по этой стране, туристы должны знать, что яркие желтые краски в одежде здесь недопустимы, поскольку этот цвет считается привилегией султана.

Бруней не является популярным направлением туризма, поэтому горящие туры из Харькова вы сюда не найдете, но это совсем не повод отказывать себе в экзотическом путешествии!

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором достопримечательностей Брунея.