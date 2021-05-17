От чего зависят цены на натяжные потолки

Установка современного натяжного потолка позволяет решить широкий круг не только задач, связанных с созданием оригинального интерьера, но и устранением дефектов, оставшихся на потолке после завершения черновых работ.
Большие возможности материалов, которые применяются для изготовления натяжных потолков, позволяют использовать их в помещениях различного назначения.
Одним из важных вопросов, которые возникают при выборе вида потока, являются: его стоимость и максимальной срок эксплуатации. Ответ на первый вопрос можно получить произведя точный расчёт всех затрат, а второй определяется на основе гарантийного срока, который устанавливает производитель. Подробнее узнать о ценообразовании на натяжные потолки можно на сайте www.metronews.ru.
Виды и состав натяжных потолков
Современные натяжные потолки классифицируются по следующим основным показателям:
- Количеству уровней;
- Материалу, из которого изготовлен сам потолок;
- Форме и геометрическим размерам;
- Виду и способу установки осветительного оборудования;
- Форме потолочного плинтуса;
- Типу применяемого каркаса.
По количеству уровней натяжные потолки изготавливаются в один, два или три уровня.
Это количество зависит от желания заказчика и технических возможностей помещения, в котором он устанавливается. В качестве материала в основном используют полимерный материал (обычно поливинилхлорид) или прочную ткань. Цвет материала в основном зависит от выбора покупателя, так как современные производители предлагают широкую гамму цветов, оттенков и рисунков.
Полная стоимость натяжного потолка
Общая сметная стоимость натяжного потолка зависит от цены следующих составляющих:
- Типа потолочного покрытия (ПВХ или ткань).
- Выбранного цвета (белый, цветной или с нанесённым рисунком). Последний будет значительно дороже.
- Общей площади потолка.
- Количества запланированных уровней.
- Формы и общей длины устанавливаемого плинтуса.
- Наличию конструктивных особенностей помещения (выступающих стен, наличию технологических элементов и так далее). От их количества будет зависеть требуемое число элементов крепления.
- Применяемый способ монтажа и выбор элементов каркаса.
- Типа и способа установки осветительного оборудования (светодиодных лент, подвесной люстры и т.п.).
- Необходимого электрического оборудования: проводов, соединителей, необходимого блока питания.
- Существующие расценки на проведение монтажных работ.
- Количества необходимых расходных материалов.