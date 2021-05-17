От чего зависят цены на натяжные потолки

Установка современного натяжного потолка позволяет решить широкий круг не только задач, связанных с созданием оригинального интерьера, но и устранением дефектов, оставшихся на потолке после завершения черновых работ.

Большие возможности материалов, которые применяются для изготовления натяжных потолков, позволяют использовать их в помещениях различного назначения.

Одним из важных вопросов, которые возникают при выборе вида потока, являются: его стоимость и максимальной срок эксплуатации. Ответ на первый вопрос можно получить произведя точный расчёт всех затрат, а второй определяется на основе гарантийного срока, который устанавливает производитель. Подробнее узнать о ценообразовании на натяжные потолки можно на сайте www.metronews.ru.

Виды и состав натяжных потолков

Современные натяжные потолки классифицируются по следующим основным показателям:

Количеству уровней;

Материалу, из которого изготовлен сам потолок;

Форме и геометрическим размерам;

Виду и способу установки осветительного оборудования;

Форме потолочного плинтуса;

Типу применяемого каркаса.

По количеству уровней натяжные потолки изготавливаются в один, два или три уровня.

Это количество зависит от желания заказчика и технических возможностей помещения, в котором он устанавливается. В качестве материала в основном используют полимерный материал (обычно поливинилхлорид) или прочную ткань. Цвет материала в основном зависит от выбора покупателя, так как современные производители предлагают широкую гамму цветов, оттенков и рисунков.

Полная стоимость натяжного потолка

Общая сметная стоимость натяжного потолка зависит от цены следующих составляющих: