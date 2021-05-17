От чего зависят цены на натяжные потолки
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От чего зависят цены на натяжные потолки

17 мая 2021

Установка современного натяжного потолка позволяет решить широкий круг не только задач, связанных с созданием оригинального интерьера, но и устранением дефектов, оставшихся на потолке после завершения черновых работ.

Большие возможности материалов, которые применяются для изготовления натяжных потолков, позволяют использовать их в помещениях различного назначения.

Одним из важных вопросов, которые возникают при выборе вида потока, являются: его стоимость и максимальной срок эксплуатации. Ответ на первый вопрос можно получить произведя точный расчёт всех затрат, а второй определяется на основе гарантийного срока, который устанавливает производитель. Подробнее узнать о ценообразовании на натяжные потолки можно на сайте www.metronews.ru.

Виды и состав натяжных потолков

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Современные натяжные потолки классифицируются по следующим основным показателям:

  • Количеству уровней;
  • Материалу, из которого изготовлен сам потолок;
  • Форме и геометрическим размерам;
  • Виду и способу установки осветительного оборудования;
  • Форме потолочного плинтуса;
  • Типу применяемого каркаса.

По количеству уровней натяжные потолки изготавливаются в один, два или три уровня.

Это количество зависит от желания заказчика и технических возможностей помещения, в котором он устанавливается. В качестве материала в основном используют полимерный материал (обычно поливинилхлорид) или прочную ткань. Цвет материала в основном зависит от выбора покупателя, так как современные производители предлагают широкую гамму цветов, оттенков и рисунков.

Полная стоимость натяжного потолка

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Общая сметная стоимость натяжного потолка зависит от цены следующих составляющих:

  • Типа потолочного покрытия (ПВХ или ткань).
  • Выбранного цвета (белый, цветной или с нанесённым рисунком). Последний будет значительно дороже.
  • Общей площади потолка.
  • Количества запланированных уровней.
  • Формы и общей длины устанавливаемого плинтуса.
  • Наличию конструктивных особенностей помещения (выступающих стен, наличию технологических элементов и так далее). От их количества будет зависеть требуемое число элементов крепления.
  • Применяемый способ монтажа и выбор элементов каркаса.
  • Типа и способа установки осветительного оборудования (светодиодных лент, подвесной люстры и т.п.).
  • Необходимого электрического оборудования: проводов, соединителей, необходимого блока питания.
  • Существующие расценки на проведение монтажных работ.
  • Количества необходимых расходных материалов.



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