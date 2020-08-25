Особенности страхования Автокаско в Казахстане

В Казахстане, как и в большинстве развитых и развивающихся стран, действует система обязательного страхования автогражданской ответственности, которая защищает водителей на дорогах в случае возникновения ДТП. Однако, ситуациями на дороге, эта страховка и ограничивается, не распространяясь на остальные случаи.

И именно этим обусловлена столь невысокая стоимость, чтобы водителям не было слишком накладно ее приобретать. Что касается максимальной защиты авто, чтобы получить компенсацию во всех остальных случаях, необходимо оформлять Автокаско. На сайте generalre.kz — страхование автомобиля можно оформить быстро и выгодно.

Автокаско в Казахстане

Это полис добровольного автострахования, который не является обязательным. Обычно, его оформляют владельцы новых, дорогих машин, т. к. стоимость полиса дешевле, чем ремонт, в случае возникновения каких-то серьезных повреждений. КАСКО охватывает куда более широкий спектр страховых случаев, нежели обязательный полис.

В каких случаях действует Автокаско

Компенсацию можно получить в случае:

вандализма

умышленного и неумышленного причинения ущерба авто третьими лицами

угона

повреждений, полученных в случае природных или техногенных катастроф

пожара и т. д.

Каждый полис может включать свой набор страховых случаев. Многие выбирают именно такой вариант, когда сами могут определить эти пункты. Это обходится дешевле и позволяет избежать переплаты за ненужные пункты.

Стоимость КАСКО рассчитывается индивидуально, зависит от:

марки авто

модели авто

возраста авто

наличия аварий, если они были у клиента и т. д.

Где можно оформить такой полис

Страховых компаний, предлагающих полис добровольного автострахования КАСКО в Казахстане, достаточно большое количество. Но, не стоит приобретать его в первой попавшейся компании. Прежде всего, смотреть необходимо не на цены и условия, которые предлагаются, а на репутацию организации.

Это можно с легкостью сделать, используя интернет и потратив немного своего времени. На сторонних, незаинтересованных ресурсах, необходимо навести справки о компании, изучить, что о ней пишут клиенты на форумах, точно ли она выполняет свои обязательства и выплачивает компенсацию.

В противном случае можно купить дешевый полис КАСКО, а потом мучиться, добиваясь выплат при возникновении страхового случая. В этом деле лучше не спешить. Тем более что есть интернет, и можно условия каждой компании изучить в режиме онлайн, не посещая их офисы.